Geburtstagsfeier am 2.10. im Hafenkino

Es gibt zum sechsjährigen Bestehen ein Fest mit Quiz und Noah Baumbachs Film »Mistress America« mit Greta Gerwig in der Hauptrolle.

Europäisches Filmfest der Nationen vom 10.–14. Oktober im CineStar Metropolis

Es geht um ein wichtiges Thema: das Altwerden. Jeden stellt es vor Probleme, und das Festival will zu deren Bewältigung anregen. Deshalb dürften die Filmgespräche zu den Vorführungen genauso wichtig sein wie die Filme selbst. Neben den »Festival-Klassikern«, jeweils um 19 Uhr, »Young@Heart« (11.10.), »Das Lied des Lebens« (12.10.) und »Die mit dem Bauch tanzen« (13.10.), werden aktuellere Spiel- und Dokumentarfilme gezeigt. Besonders anregend könnte das Kurzfilmprogramm »Deutscher Generationenfilmpreis« bei freiem Eintritt am 11.10. werden.

Kurdische Filmwoche vom 13.–19. Oktober im Filmforum Höchst

Neben den Spielfilmen »Were Dengê Min – Folge meiner Stimme« von Hüseyin Karabey, »Annemin Sarkisi/Klama Dayika Min – Song of my Mother« von Erol Mintas und der köstlichen, sehr empfehlenswerten Satire »Bîranînên Li Ser Kevirî – Memories on Stone« des kurdisch-irakischen Regisseurs Shawkat Amin Korki laufen zwei Dokumentarfilme, darunter »Bakur – Norden«, auf dem Istanbuler Filmfestival 2015 mit Aufführungsverbot belegt. Außerdem wird Bernard Henri Lévys in Cannes vorgestellter Film »Peshmerga« über die kurdischen Einheiten, die im Kampf gegen den IS stehen, zu sehen sein.

Home Movie Day am 15.10. in den Räumen der Kinothek Asta Nielsen

Eigenes, geerbtes oder gefundenes Amateurfilmmaterial wird in der Stiftstr. 2 tagsüber von 11–17 Uhr gesichtet. Beratung zu Möglichkeiten der Digitalisierung und Archivierung. Um 19 Uhr findet eine öffentliche Vorführung ausgewählter Filme statt.

New Generations – Independent Indian Filmfestival 2016

27.–29. Oktober in Orfeos Erben

Neue indische Arthouse-Filme, u.a. mit der Frankfurtpremiere von »Die Zeit der Frauen« über die sich verändernde Rolle der Frauen in Indien und der Deutschlandpremiere von »Song of Lahore« (28.10.), der Doku der Oscar-Preisträgerin Sharmeen Obaid-Chinoy über pakistanische Jazzmusiker und ihre Konflikte im Land.