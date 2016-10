Filmstarts ab Do., 13.10.2016

Foto: Welcome to Norway

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

AFFENKÖNIG

von Oliver Rihs, D/CH 2016, 98 Min.

mit Hans-Jochen Wagner, Samuel Finzi, Oliver Korittke, Marc Hosemann, Jule Böwe, Jytte-Merle Böhrnsen

Komödie

Lebemann Wolfi lädt zu seinem 45. Geburtstag auf sein prächtiges Anwesen in die Provence. Seit ihren wilden Jugendtagen in Berlin haben sich die Freunde nicht mehr gesehen. Knapp 20 Jahre, in denen der Alltag im einst so verhassten Establishment bei ihnen allen seine Spuren hinterlassen hat. So sehr sie sich über das Wiedersehen freuen, so pompös hat Jubilar Wolfi die Feierlichkeiten vorbereitet …

LÄUFT IM: ORFEOS ERBEN

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

AMERICAN HONEY

von Andrea Arnold, USA 2016, 162 Min.

mit Sasha Lane, Shia LaBeouf, Riley Keough, Shawna Rae Moseley, Crystal B. Ice, Verronikah Ezell

Komödie

Die junge Star ist gefangen in einem Leben, das sie sich nicht erträumt hat. Eines Tages begegnet sie Jake. Er gehört zu einer Gruppe unbeschwerter Jugendlicher, denen sie sich anschließt. Tagsüber verkaufen sie Magazine von Haus zu Haus, nachts feiern sie zügellos. Spezieller Roadtrip, inszeniert von »Fish Tank«-Regisseurin Andrea Arnold.

LÄUFT IM:

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

INFERNO

von Ron Howard, USA 2016, 121 Min.

mit Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Irrfan Khan, Omar Sy, Sidse Babett Knudsen

Mystery-Thriller

Robert Langdon erhält eine Reihe von Hinweisen, die mit Dantes »Inferno« zusammenhängen. Mit Amnesie erwacht er in einem italienischen Krankenhaus und hofft, dass die junge Ärztin Sienna Brooks ihm helfen kann, seine Erinnerung wiederzuerlangen. Gemeinsam hetzen sie in einem Wettlauf gegen die Zeit durch ganz Europa, um einen Wahnsinnigen davon abzuhalten, ein globales Virus freizusetzen, das die halbe Weltbevölkerung auslöschen würde. Nach Dan Browns Bestseller.

LÄUFT IM:

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

SAINT AMOUR –DREI GUTE JAHRGÄNGE

von Gustave Kervern und Benoît Delépine, F/B 2016, 101 Min.

mit Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Céline Sallette, Chiara Mastroianni, Michel Houellebecq

Komödie

Schon längere Zeit redet Bruno kaum noch mit seinem Vater Jean. Auf der Pariser Landwirtschaftsmesse, wo Bruno traditionell eine Weinreise unternimmt, ohne jemals das Gelände zu verlassen, beschließen sie, es diesmal anders zu machen. Eine echte Weinreise muss her. Kurzentschlossen sitzen sie gemeinsam im Taxi des jungen Mike und fahren nach Saint Amour …

LÄUFT IM: CINEMA

DER SCHATZ

von Corneliu Porumboiu, RO/F 2015, 89 Min.

mit Toma Cuzin, Adrian Purcarescu, Corneliu Cozmei

Komödie

Der Beamte Costi führt ein bescheidenes, beschauliches Leben mit seiner Frau und seinem sechsjährigen Sohn. Eines Nachts jedoch klingelt Nachbar Adrian bei ihm, weil sein Elternhaus kurz vor der Pfändung steht. Adrian verrät Costi, dass ein von seinem Ur-Großvater vergrabener Schatz auf dem Grundstück schlummern soll. Falls Costi es schafft, einen Metalldetektor zu besorgen, darf er die Hälfte des Schatzes behalten …

LÄUFT IM: MAL SEHN

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

SWISS ARMY MAN

von Daniel Kwan & Daniel Scheinert, USA 2016, 97 Min.

mit Paul Dano, Daniel Radcliffe, Mary Elizabeth Winstead

Drama

Der auf einer einsamen Insel gestrandete Hank will sich gerade das Leben nehmen, als er einen angeschwemmten Körper entdeckt, der zu seinem Lebensretter wird: Die aufgeblähte Leiche von Manny entpuppt sich als (un-)toter Alleskönner, mit dem sich trefflich Boot fahren, jagen und sogar reden lässt. Aus einer originellen Idee ist leider ein langweiliger Film geworden.

LÄUFT IM:

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

VERRÜCKT NACH FIXI

von Mike Marzuk, D 2016, ca100 Min.

mit Jascha Rust, Lisa Tomaschewsky, Roland Schreglmann, Lucas Reiber, Ruby O. Fee, Nina Kronjäger

Komödie

Tom ist ein richtig netter Kerl, und genau das ist sein Problem. Denn echte Frauen stehen nicht auf nette Kerle. Auf der Abi-Party wird ihm Fixi, eine lebensgroße aufblasbare Puppe, überreicht. Peinlicher geht‘s nicht. Tom ertränkt seinen Frust und will das Ding einfach nur loswerden. Doch am nächsten Morgen ist die Puppe zum Leben erwacht, und Tom wird mit ihr als Freundin zum Hipster …

LÄUFT IM:

WEISSE RITTER

von Markus Mischkowski u. Kai Maria Steinkühler, D 2015, 81 Min.

mit Markus Mischkowski, Kai Maria Steinkühler, Steffi Gosejohann, Jens Claßen

Komödie

Die beiden langzeitarbeitslosen Freunde Mike und Alfred werden von ihrem alten Kumpel Rasto als Mitarbeiter seines neuen Kurierdienstes rekrutiert. Sie sollen wichtige Unterlagen »diskret« nach Luxemburg bringen. Als Rasto jedoch, gecoacht von einer charmanten Consulterin, neue Methoden der Personalführung und Mitarbeitermotivation einführt und Alfred sich in die eigenwillige Tramperin Anja verliebt, gerät das Pilotprojekt schnell zu einem unwägbaren Unterfangen.

LÄUFT IM: MAL SEHN

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

WELCOME TO NORWAY

von Rune Denstad Langlo, N 2016, 91 Min.

mit Anders Baasmo Christiansen, Slimane Dazi, Olivier Mukuta, Henriette Steensrup, Kristoffer Hjulstad, Jon Vegard Hovdal

Komödie

Der Pleite gegangene Hotelier Primus hat eine Abneigung gegen alles Fremde. Doch die vielen Flüchtlinge, von denen allseits die Rede ist, kommen ihm gerade recht. Sein leeres Hotel im Norden Norwegens soll mit ihnen gefüllt und dadurch zur Goldgrube werden. Denn saubere Subventionen aus der Staatskasse winken …

LÄUFT IM:

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

DIE WELT DER WUNDERLICHS

von Dani Levy, D/CH 2016, 100 Min.

mit Katharina Schüttler, Peter Simonischek, Christiane Paul, Steffen Groth, Martin Feifel, Hannelore Elsner

Komödie

Mimi Wunderlich, alleinerziehende Musikerin und überforderte Mutter eines phantasievollen hyperaktiven Sohnes, sieht endlich ihre große Chance gekommen, als ihr Sohn sie heimlich bei einer Schweizer Casting-Show anmeldet. Doch sie hat die Rechnung ohne ihre »liebe Familie« gemacht, die sie unbedingt in die Schweiz begleiten will …