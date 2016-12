Filmstarts ab Do., 15.12.2016

Foto: SHUT IN

PAULA

von Christian Schwochow, D 2016, 123 Min.

mit Carla Juri, Albrecht Abraham Schuch, Roxane Duran, Joel Basman

Biopic

Worpswede, 1897. Schon bei ihrer ersten Begegnung spüren die 21-jährige Paula Becker und der elf Jahre ältere Otto Modersohn eine besondere Verbindung. Aus ihrer gemeinsamen Leidenschaft für die Malerei wird die große Liebe. Als sie heiraten, führen sie eine Ehe fernab von gängigen Mustern ihrer Zeit, denn Paula Modersohn-Becker ist eine hochbegabte Künstlerin und radikal moderne Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts …

LÄUFT IM: CINEMA

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY (3D)

von Gareth Edwards, USA 2016, 133 Min.

mit Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Ben Mendelsohn, Genevieve O‘Reilly, Forest Whitaker, Donnie Yen

Science Fiction

Jyn Erso hat u.a. schwere Körperverletzung, Besitz gestohlener Güter, Fälschung von Dokumenten in ihrem Lebenslauf, als sie von den Rebellen angeheuert wird. Doch der Kampf gegen das Imperium kann nicht mit Samthandschuhen geführt werden. Außerdem war ihr Vater Galen Erso an der Entwicklung der neuen Superwaffe beteiligt, weswegen Jyns Verbindung zu ihm besonders wertvoll ist …

LÄUFT IM:

SHUT IN

von Farren Blackburn, USA/CDN/F 2016, 90 Min.

mit Naomi Watts, Jacob Tremblay, Oliver Platt, David Cubitt, Clementine Poidatz, Crystal Balint

Psychothriller

Nach dem tödlichen Autounfall ihres Mannes zieht sich die Kinderpsychologin Mary in einen einsamen Teil Neuenglands zurück. Sie pflegt aufopferungsvoll ihren Sohn, der den Unfall komplett gelähmt überlebt hat. Als sie den Waisenjungen Tom bei sich aufnehmen will, scheint sich ihr Leben zum Positiven zu wenden. Doch am ersten Abend verschwindet Tom, während ein gefährlicher Schneesturm wütet. Und Mary wird zunehmend von Albträumen gequält …

LÄUFT IM:

DAS UNBEKANNTE MÄDCHEN

von Jean-Pierre & Luc Dardenne, B/F 2016, 106 Min.

mit Adèle Haenel, Olivier Gourmet, Christelle Cornil, Jéréme Renier, Fabrizio Rongione, Thomas Doret

Drama

Der 10. Spielfilm der Brüder Dardenne (»Der Junge mit dem Fahrrad«) erzählt die Geschichte der jungen Ärztin Jenny. Als eines Abends nach Sprechstundenende eine junge Frau an der Tür ihrer Praxis klingelt, antwortet sie nicht, weil sie zur gleichen Zeit den neuen Kollegen vorgestellt wird. Am nächsten Tag erfährt sie von der Polizei, dass eine unidentifizierte, junge Frau tot aufgefunden wurde. Von Schuldgefühlen geplagt, stellt Jenny private Nachforschungen an, um mehr über die Identität der Verstorbenen herauszufinden.

LÄUFT IM: