Filmstarts ab Do., 15.9.2016

AUF AUGENHÖHE

von Joachim Dollhopf u. Evi Goldbrunner,

D 2016, 99 Min.

mit Luis Vorbach, Jordan Prentice, Mira Bartuschek, Anica Dobra, Sebastian Fräsdorf, Hans-Maria Darnov

Kinderfilm

Der zehnjährige Michi lebt in einem Kinderheim. Eines Tages entdeckt er zufällig einen Brief seiner verstorbenen Mutter an einen gewissen Tom. Dieser Unbekannte muss sein Vater sein, denkt Michi. Voller Aufregung und Vorfreude macht er sich auf die Suche. Umso größer ist die Überraschung, als er entdeckt, dass Tom kleinwüchsig ist. Ein Drama für beide beginnt …

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK – THE TOURING YEARS

von Ron Howard, GB/USA 2016, 120 Min.

mit Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, George Harrison

Musikdoku

Der Dokumentarfilm begleitet die Band während ihrer Tour-Jahre, von ihren Anfängen im Hamburger Star Club Anfang der Sechziger bis zu ihrem letzten Konzert im Candlestick Park in San Francisco 1966. Wie funktionierten diese vier ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammen als Band, wie trafen sie ihre Entscheidungen, schrieben sie ihre Songs und starteten sie diese Wahnsinns-Karriere, in deren Verlauf sie die Welt im Sturm eroberten.

ENTERTAINMENT

von Rick Alverson, USA 2015, 103 Min.

mit Gregg Turkington, John C. Reilly, Tye Sheridan, Annabella Lwin

Tragikomödie

Der depressivste Anti-Comedian der Welt, Neil Hamburger, befindet sich zusammen mit einem Clown auf einer Tournee durch das kalifornische Hinterland – zwischen Flugzeugfriedhöfen in flirrender Wüste und schmutzigen County-Gefängnissen. Anlässlich eines Gigs in L.A., auf der Geburtstags-Party eines »sehr berühmten« Promis, hofft er auf ein Wiedersehen mit seiner ihm entfremdeten Tochter.

THE MUSIC OF STRANGERS – YO-YO MA & THE SILK ROAD ENSEMBLE

von Morgan Neville, USA 2015, 96 Min.

mit Yo-Yo Ma, Kinan Azmeh, Kayhan Kalhor, Cristina Pato, Wu Man

Dokumentarfilm

Cellisten-Legende Yo-Yo Ma beweist mit seinem Silk Road Ensemble seit dem Jahr 2000, dass Musik über Grenzen hinweg verbindet. Bühnenmitschnitte, persönliche Interviews und Archivmaterial zeigen, wie die Instrumentalisten, Sänger, Komponisten und Geschichtenerzähler aus aller Welt in der nach einem uralten Handelsweg benannten Gruppe mit viel Talent, Leidenschaft und Opfer gemeinsam musizieren.

MY FIRST LADY

von Richard Tanne, USA 2016, 84 Min.

mit Tika Sumpter, Parker Sawyers

Biopic

An einem sonnigen Sonntagmorgen in Chicago im Jahr 1989 ist der junge, selbstbewusste Jurist Barack Obama auf dem Weg zu der attraktiven Anwältin, seiner ehrgeizigen Vorgesetzten, Michelle Robinson – für ihr erstes Date, wenn es nach ihm geht. Aus einem Termin unter Kollegen wird ein ganzer, wunderbarer Sommertag, und der Ausgang von alldem ist bekannt.

THE PURGE: ELECTION YEAR

von James DeMonaco, USA/F 2016, 105 Min.

mit Frank Grillo, Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson, Edwin Hodge

Science-Fiction-Thriller

Mitten im Präsidentschafts-Wahlkampf der Senatorin Charlie Roan steht die Purge-Nacht an, in der für zwölf Stunden alle Verbrechen, inklusive Mord, erlaubt sind. Jetzt droht Amerika erneut der Ausnahmezustand. Inzwischen lockt der knallharte Überlebenskampf auch mordlustige Touristen aus aller Welt an. Die Jagd auf Senatorin Roan, die die Purge-Nacht im Falle ihres Sieges abschaffen will, ist eröffnet …

SMS FÜR DICH

von Karoline Herfurth, D 2016, ca100 Min.

mit Karoline Herfurth, Friedrich Mücke, Nora Tschirner, Katja Riemann, Frederick Lau, Friederike Kempter

Romantische Komödie

Zwei Jahre nach Bens Unfalltod trauert Clara noch immer um ihre große Liebe. Claras Mitbewohnerin und beste Freundin Katja versucht, bei ihr neuen Lebensmut zu wecken. Doch Clara schreibt lieber sehnsüchtige SMS an Bens alte Handynummer. Dabei weiß sie nicht, dass die Nummer mittlerweile neu an den Journalisten Mark vergeben wurde, der in einer unglücklichen Beziehung gefangen ist.

TSCHICK

von Fatih Akin, D 2015, ca100 Min.

mit Tristan Göbel, Anand Batbileg, Nicole Mercedes Müller, Uwe Bohm, Udo Samel, Anja Schneider

Tragikomödie

Während die Mutter in der Entzugsklinik und der Vater mit seiner Assistentin auf »Geschäftsreise« ist, verbringt der 14-jährige Außenseiter Maik Klingenberg die großen Ferien allein in der elterlichen Villa. Doch dann kreuzt Tschick auf. Der stammt aus Russland, kommt aus einem der Hochhäuser in Berlin-Marzahn und hat einen geklauten Lada dabei. Damit beginnt eine Reise ohne Karte und Kompass durch die sommerglühende ostdeutsche Provinz. Nach Wolfgang Herrndorfs gleichnamigen Bestseller.

