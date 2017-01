Filmstarts ab Do., 19.1.2017

Foto: MANCHESTER BY THE SEA

DER DIE ZEICHEN LIEST (M)uchenik)

von Kirill Serebrennikov, RUS 2016, 118 Min.

mit Petr Skvortsov, Victoria Isakova, Svetlana Bragarnik, Julia Aug

Groteske

Benjamin ist Schüler an einer aufgeklärten, staatlichen Schule. Eines Tages weigert er sich, am Schwimmunterricht teilzunehmen, und zwar nicht, wie seine Mutter vermutet, wegen seiner unkontrollierbaren Erektionen, sondern weil der Anblick seiner minimal bekleideten Mitschülerinnen seine religiösen Gefühle verletzt. Benjamin ist konvertiert: zum Christentum.

DIE HÖLLE



von Stefan Ruzowitzky, A/D 2017, 100 Min.

mit Violetta Schurawlow, Tobias Moretti, Sammy Sheik, Friedrich von Thun, Robert Palfrader, Stefan Pohl

Thriller

Die resolute Wiener Taxifahrerin Özge Dogruol redet wenig und trainiert hart das Thai-Boxen. Eines Nachts wird Özge unfreiwillig Augenzeugin eines extrem brutalen Mordes im Nachbarhaus. Der Täter ist ein fanatischer Serienmörder, der weiß, dass Özge ihn beobachtet hat, und entschlossen ist, sie zu beseitigen. Unterstützung bekommt sie schließlich von dem mürrischen Wiener Kommissar Christian Steiner, der schnell feststellen muss, dass Özge schwer zu kontrollieren ist …

JUNCTION 48

von Udi Aloni, Israel/D/USA 2016, 97 Min.

mit Tamer Nafar, Samar Qupty, Salwa Nakkara, Saeed Dassuki, Adeeb Safadi, Tarik Kopty

Drama

In Lod, einem Vorort von Tel Aviv, lebt Kareem, Ende 20, ein Call-Center-Telefonist. Sein Traum ist es, mit seiner HipHop-Musik groß herauszukommen. Gemeinsam mit Manar, mit der er nicht nur auf der Bühne zusammen ist, kämpft er musikalisch gegen die Unterdrückung von Seiten der jüdischen Gemeinschaft, gleichzeitig auch gegen die engstirnigen, traditionellen Lebensentwürfe der palästinensischen Israelis. Mit ihren bekannten Songs und Auftritten drohen sie zwischen alle Fronten zu geraten …

MANCHESTER BY THE SEA

von Kenneth Lonergan, USA 2016, 137 Min.

mit Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges

Drama

Lee Chandler ist ein schweigsamer Einzelgänger, der als Handwerker eines Wohnblocks in Boston arbeitet. An einem feuchtkalten Wintertag erhält er einen Anruf, der sein Leben auf einen Schlag verändert. Sein Bruder Joe ist gestorben, und Lee soll die Verantwortung für dessen 16-jährigen Sohn Patrick übernehmen. In seiner Heimat, der Hafenstadt Manchester-by-the-Sea, brechen alte Wunden wieder auf …

PERSONAL SHOPPER

von Olivier Assayas, F 2016, 105 Min.

mit Kristen Stewart, Lars Eidinger, Nora von Waldstätten, Anders Danielsen Lie

Thriller

Die Amerikanerin Maureen arbeitet in Paris als Einkäuferin für Berühmtheiten, die sich nicht öffentlich blicken lassen wollen. Sie begreift sich auch als ein Medium, das mit Toten in Kontakt treten kann. So wartet sie auf ein Zeichen ihres kürzlich verstorbenen Zwillingsbruders Lewis. Plötzlich bekommt sie geheimnisvolle SMS von einer unbekannten Nummer. Von ihrem Bruder aus dem Jenseits?

RITTER ROST 2 – DAS SCHROTTKOMPLOTT

von Thomas Bodenstein u. Marcus Hamann, D 2016, 84 Min.

mit den Stimmen von Christoph Maria Herbst, Jella Haase, Dustin Semmelrogge, Tom Gerhatdt, Detlev Riedinger

Animationsfilm

Rosts großer Schaukampf zu Ehren der Ritter von Schrottland geht voll nach hinten los und stürzt das Königreich ins totale Chaos. Während Burgfräulein Bö arbeiten geht und der Drache Koks sich um den Haushalt kümmert, sitzt Ritter Rost allein im Keller und bläst Trübsal. Doch Gespenst, der ehemalige Assistent seines Vaters, einer der größten Erfinder Schrottlands, ist bereit, mit Ritter Rost die Arbeit des Vaters zu vollenden …

VERBORGENE SCHÖNHEIT (Collateral Beauty)

von David Frankel, USA 2016, 97 Min.

mit Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Edward Norton, Michael Peña, Helen Mirren

Drama

Werbefachmann Howard Inlet ist wunschlos glücklich. Doch als sich eines Tages eine schreckliche Tragödie vor seinen Augen ereignet, verfällt der New Yorker in eine tiefe Depression, und sein Leben gerät immer mehr aus den Fugen. Dass sich seine Mitarbeiter und Freunde um ihn sorgen und ihn nicht sich selbst überlassen, hilft nicht. Erst als drei besondere Figuren, der Tod, die Zeit und die Liebe, in sein Leben treten, die allesamt Briefe von ihm erhalten haben, tritt Besserung ein …

xXx: DIE RÜCKKEHR DES XANDER CAGE (xXx: The Return of Xander Cage)

von D.J. Caruso, USA 2016, ?? Min.

mit Vin Diesel, Nina Dobrev, Ruby Rose, Samuel L. Jackson, Toni Collette, Donnie Yen

Action

Auf Bitten seines Kontaktmannes Agent Augustus Eugene Gibbons kehrt der für tot gehaltene Extremsportler Xander Cage aus seinem selbstauferlegten Exil zurück, um erneut als Geheimagent für die US-Regierung zu arbeiten. Dieses Mal muss er eine ebenso unaufhaltbare wie zerstörerische Waffe namens »Die Büchse der Pandora« bergen, die auch der sinistere Xiangund dessen Schergen in ihren Besitz bringen wollen …

