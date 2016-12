Filmstarts ab Do., 22.12.2016

Foto: ALLIED – VERTRAUTE FREMDE

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

ALLIED – VERTRAUTE FREMDE

von Robert Zemeckis, USA 2016, 121 Min.

mit Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan, Matthew Goode, August Diehl

Spionagethriller

Der englische Geheimdienstoffizier Max Vatan und der französischen Résistance-Kämpferin Marianne Beausejour, lernen sich im geheimen Auftrag der Alliierten in Casablanca kennen und lieben. In London wiedervereint, wird ihre Liebe auf eine harte Probe gestellt, als Marianne verdächtigt wird, für den Feind zu spionieren. Für Max bricht eine Welt zusammen. Er versucht verzweifelt herauszufinden, ob Mariannes Liebe und ihr gemeinsames Leben auf wahren Gefühlen basieren.

LÄUFT IM:

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

GEMEINSAM WOHNT MAN BESSER

von François Desagnat, F 2016, 97 Min.

mit André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret, Julia Piaton, Nicolas Marié, Panayotis Pascot

Komödie

Paris und die alleinstehenden Witwer in ihren weiträumigen Altbauwohnungen. Diesmal will der pensionierte Witwer Hubert Jacquin eine Putzfrau einstellen, doch durch ein Missverständnis nistet sich eine junge Mitbewohnerin bei ihm ein. Die quirlige Studentin Manuela überredet Hubert sogar, die Wohngemeinschaft zu erweitern. Da bleiben die Verwicklungen nicht aus.

LÄUFT IM: KULT KINOBAR

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

DAS LAND DER ERLEUCHTETEN

von Pieter-Jan De Pue, AFG/B/IR/D 2016, 87 Min.

mit Gholam Nasir, Khyrgyz Baj, Noor, Zulfu

Dokudrama

Halb Spiel-, halb Dokumentarfilm über das kriegsgebeutelte Afghanistan kurz vor dem Abzug der amerikanischen Truppen, die seit dem Krieg gegen die Taliban 2001 im Land sind. In diesem mit Überbleibseln des Konfliktes übersäten Land gründen Kinder Gangs, die zum Spielen auf rostige Panzer klettern und auch versuchen, mit allem, was Soldaten zurückgelassen haben, Geld zu verdienen …

LÄUFT IM: MAL SEHN

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

NOCTURNAL ANIMALS

von Tom Ford, USA 2016, 116 Min.

mit Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Ellie Bamber

Drama

Die Kunsthändlerin Susan Morrow führt in Los Angeles ein privilegiertes, aber unerfülltes Leben mit ihrem neuen Ehemann Hutton Morrow. Als dieser erneut zu einer seiner zahlreichen Geschäftsreisen aufbricht, erhält sie ein Manuskript mit dem Titel »Nocturnal Animals«, geschrieben von ihrem Ex-Ehemann Edward Sheffield, mit dem sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hat. In der beigefügten Notiz fordert Edward sie auf, das Buch zu lesen …

LÄUFT IM:

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

EINE SCHÖNE BESCHERUNG

von Helena Bergström, S 2015, 108 Min.

mit Robert Gustafsson, Maria Lundqvist, Anastasios Soulis, Anton Lundqvist, Rakel Wärmländer, Inga Landgré

Komödie

Eine schöne Bescherung ist angesagt, als Oscar und Simon, die seit drei Jahren zusammen sind, sowie ihre Freundin Cissi, die im neunten Monat schwanger ist, sich dazu entschließen, ihre gesamten chaotischen Familien über die Weihnachtsfeiertage einzuladen, weil sie sich entschlossen haben, selbst eine Familie zu gründen. Von den angereisten Eltern weiß niemand, wer denn nun der Vater ist. Simon oder Oscar?

LÄUFT IM: ORFEOS ERBEN

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

VAIANA (3D)

von Ron Clements, John Musker, USA 2016, 103 Min.

Animationsfilm

Vor Jahrtausenden segelten die größten Seefahrer der Welt durch die unendlichen Weiten des Südpazifiks, um die phantastische Inselwelt Ozeaniens zu erforschen. warum sie diese Reisen einstellten, ist bis heute nicht geklärt. Wird Vaiana, die von Geburt an eine besondere Verbindung zum mächtigen Ozean in sich trägt, eine Antwort finden? Sie setzt ihre Segel, um auf den Spuren ihrer Urahnen zu wandeln …

LÄUFT IM: