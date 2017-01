Filmstarts ab Do., 26.1.2017

Foto: JACKIE, © Tobis Film

DIE FEINE GESELLSCHAFT (Ma Loute)

von Bruno Dumont, F/D 2016, 122 Min.

mit Juliette Binoche, Fabrice Luchini, Valeria Bruni Tedeschi, Jean-Luc Vincent, Brandon Lavieville, Raph

Komödie

Im Sommer 1910 findet sich – wie jedes Jahr – der Landadel an der französischen Normandieküste ein. In diesem Jahr verschwinden zahlreiche Sommerfrischler spurlos. Ein Fall für das bizarre Polizistenduo Böswald und Blading. Der Fischer Rohbrecht, der wohlhabende Touristen über die Gewässer befördert, gerät in Verdacht. Als sich dessen Sohn Lümmel in die schöne Billie van Peteghem verliebt, kommt es in dieser äußerst schrägen Komödie zu einem plötzlichen Familien-Kontakt zwischen Distinguierten und Depravierten …

HACKSAW RIDGE – DIE ENTSCHEIDUNG

von Mel Gibson, USA 2016, 131 Min.

mit Andrew Garfield, Vince Vaughn, Sam Worthington, Teresa Palmer, Hugo Weaving

Drama

Als im Zweiten Weltkrieg Desmond Doss eingezogen wird, weigert er sich, eine Waffe anzufassen. Im Frühling 1945, während des Kampfes um die japanische Insel Okinawa, versucht Desmond bis zur völligen Erschöpfung das Leben seiner verwundeten Kameraden zu retten. Das Misstrauen und die Verachtung seiner Kameraden ist in Bewunderung für seine heroische Aktion umgeschlagen. Er wird als Held gefeiert.

HAVARIE

von Philip Scheffner, D 2016, 93 Min.

Dokumentarfilm

Am 14.9.2012 um 14.56 Uhr meldet das Kreuzfahrtschiff »Adventure of the Seas« der spanischen Seenotrettung die Sichtung eines havarierten Schlauchbootes mit 13 Personen an Bord. Aus einem Youtube-Clip und biografischen Szenen entsteht eine Choreografie, in der sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Reisenden auf dem Mittelmeer spiegeln.

JACKIE

von Pablo Larraín, USA 2016, 100 Min.

mit Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt, John Carroll Lynch

Drama, Biographie

Sie ist eine First Lady wie aus dem Märchen: elegant, kultiviert, populär. Und schon zu Lebzeiten eine Legende. Als Präsidentengattin verwandelt sie das Weiße Haus in einen glamourösen Ort, an dem sich die High Society trifft. Das ist schlagartig vorbei, als Präsident John F. Kennedy am 22. November 1963 in Dallas erschossen wird. Jackie Kennedy verliert alles – ihre Liebe, ihre Aufgabe, ihr glitzerndes Leben. Geschockt und traumatisiert durchlebt sie die folgenden Tage, kümmert sich aber bald um das Vermächtnis ihres Mannes …

KUNDSCHAFTER DES FRIEDENS

von Robert Thalheim, D 2016, 92 Min.

mit Henry Hübchen, Michael Gwisdek, Thomas Thieme, Winfried Glatzeder, Jürgen Prochnow, Antje Traue

Agentenkomödie

Jochen Falk lässt sich seine Überraschung nicht anmerken, als ihn der BND zu einem Gespräch bittet. Als ehemaliger DDR-Spion hat er nur Verachtung für die »Amateurtruppe« übrig, vor allem, nachdem er vor über 30 Jahren vom West-Agenten Frank Kern enttarnt wurde. Doch der BND braucht seine Hilfe, um den designierten Präsidenten einer ehemaligen Sowjetrepublik aufzuspüren, der zusammen mit einem BND-Agenten entführt worden ist – und dieser Agent ist ausgerechnet Kern …

MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN

von Marc Rothemund, D 2016, 111 Min.

mit Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe, Alexander Held, Johann von Bülow, Nilam Farooq

Komödie

Prüfungen bestanden, Abi in der Tasche und endlich den Traumjob finden. Ganz so leicht läuft’s für den jungen Saliya dann doch nicht. Saliya verschweigt nämlich, dass er fast blind ist. Überraschenderweise bekommt er die Stelle in einem Luxus-Hotel in München. Niemand ahnt etwas von seinem Handicap, nur sein Freund Max erkennt bald sein Handycap und hilft ihm, jede noch so schwierige Lage zu bewältigen. Erst als er sich in Laura verliebt, gerät die Tarnung in Gefahr.

MONSTER TRUCKS

von Chris Wedge, USA 2016, 104 Min.

mit Jane Levy, Lucas Till, Rob Lowe, Amy Ryan, Thomas Lennon, Danny Glover

Animationsfilm

Tripp will nach seinem Highschool-Abschluss sein langweiliges Kleinstadtleben hinter sich lassen. Deshalb baut er sich aus Einzelteilen schrottreifer Autos einen coolen Truck zusammen. Doch so richtig in Fahrt kommt die alte Kiste erst, als sich eine merkwürdige Kreatur einnistet, die nicht von dieser Welt zu sein scheint. Nach zögerlichem Kennenlernen machen sie ihrem Lieblings-Truck ordentlich Feuer unter der Haube. Doch die Existenz von Tripps neuem, einzigartigem Freund bleibt nicht lange geheim, und nicht jeder meint es gut mit ihm.

RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER

von Paul W.S. Anderson, D/AUS/CDN 2016, ca100 Min.

mit Milla Jovovich, Shawn Roberts, Ali Larter, Ruby Rose, Eoin Macken, William Levy

Science-Fiction-Horror

Als einzige Überlebende des Krieges, der als letzter Widerstand der Menschheit gegen die Untoten geplant war, muss Alice nun dorthin zurückkehren, wo der Albtraum begann. In Raccoon City versammelt die Umbrella Corporation ihre Truppen für einen finalen Schlag gegen die Überlebenden der Apokalypse …

DIE SCHÖNEN TAGE VON ARANJUEZ

von Wim Wenders, F/D/P 2016, 97 Min.

mit Reda Kateb, Sophie Semin, Jens Harzer, Nick Cave, Peter Handke

Drama

An einem Gartentisch sitzen eine Frau und ein Mann, von Bäumen umgeben. In der sommerlichen Ferne liegt Paris. Im Zwiegespräch zwischen der Frau und dem Mann geht es um Erfahrungen in der Liebe, um die Kindheit, um Erinnerungen, um das Wesen des Sommers und darum, was Männer und Frauen unterscheidet. Im Haus dahinter sehen wir den Schriftsteller, der sich diesen Dialog gerade ausdenkt und ihn auf seiner Schreibmaschine tippt. Oder ist es umgekehrt?

SPLIT

von M. Night Shyamalan, USA 2016, 116 Min.

mit James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Jessica Sula, Haley Lu Richardson, Kim Director

Horrorfilm

Drei Mädchen werden von einem Mann brutal gekidnappt und verschleppt. Der Entführer entpuppt sich als gefährlicher Psychotiker mit multipler Persönlichkeitsstörung. Während die hilflosen Mädchen verzweifelt nach einer Möglichkeit zur Flucht aus ihrem düsteren Verlies suchen, ringt der schaurige Besessene mit seinen inneren Dämonen – bis »die Bestie«, eine grauenvolle Inkarnation des Bösen, vollständig Besitz von ihm ergreift …

SUBURRA

von Stefano Sollima, I/F 2015, 130 Min.

mit Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola, Alessandro Borghi, Greta Scarano, Giulia Elettra Gorietti

Mafia-Thriller

Eine minderjährige Prostituierte stirbt nach einer ausschweifenden Nacht des Parlaments-Abgeordneten Filippo Malgradi mit zwei Prostituierten. Als der Plan des Familienvaters, den Vorfall zu vertuschen, durch eine Verkettung tragischer Umstände misslingt, gerät er ins Visier der Mafia. Eine gefährliche Spirale aus Erpressung, Korruption, Gewalt und Mord beginnt sich immer schneller zu drehen, um sich unaufhaltsam tief in das dunkle Herz von Rom zu bohren.

WENDY – DER FILM

von Dagmar Seume, D 2016, ca90 Min.

mit Jule Hermann, Jasmin Gerat, Benjamin Sadler, Maren Kroymann

Familienfilm

Die 12-jährige Wendy soll mit ihren Eltern die kompletten Sommerferien auf Rosenborg verbringen. Der heruntergekommene Reiterhof von Oma Herta steht im Konkurrenzkampf mit dem modernen Reitstall St. Georg, den die geschäftstüchtige Ulrike betreibt. Deren Tochter Vanessa gewinnt die Rennen seit Wendys Reitunfall. Höchste Zeit, dass Wendy wieder auf ein Pferd steigt. Da trifft sie auf das verwundete Pferd Dixie, das dem Pferdemetzger ausgebüxt ist …

