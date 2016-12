Filmstarts ab Do., 29.12.2016

Foto: VIER GEGEN DIE BANK, © 2016 Warner Broth Ent

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

VIER GEGEN DIE BANK

von Wolfgang Petersen, D 2016, ca100 Min.

mit Antje Traue, Alexandra Maria Lara, Jan Josef Liefers, Michael Bully Herbig, Matthias Schweighöfer, Til Schweiger

Krimikomödie

Peter ist ein ehemals erfolgreicher Schauspieler mit leerem Konto. Werbeprofi Max hat die Nase voll von seinen Chefs und plant eine eigene Agentur. Und Boxer Chris will ein Trainingsstudio aufmachen, um seine zahlreichen Groupies zu beeindrucken. Als sich die drei über ihre Aktien informieren, müssen sie feststellen, dass aus ihnen nichts geworden ist. Mit ihrem Anlageberater Tobias schmieden sie einen Plan, auf Kosten der Bank reich zu werden …

LÄUFT IM:

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

ASSASSIN‘S CREED

von Justin Kurzel, GB//F/HK/U 2016, n.n. Min.

mit Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Essie Davis, Ariane Labed, Charlotte Rampling

Science Fiction

Mit einer revolutionären Technologie, die seine genetischen Erinnerungen entschlüsselt, erlebt Callum Lynch die Abenteuer seines Vorfahren Aguilar im Spanien des 15. Jahrhunderts. Callum erkennt, dass er von einem mysteriösen Geheimbund, den Assassinen, abstammt, und sammelt unglaubliches Wissen und Fähigkeiten, um sich dem unterdrückenden und mächtigen Templerorden in der Gegenwart entgegenzustellen.

LÄUFT IM:

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

BADEN BADEN

von Rachel Lang, F/B 2016, 94 Min.

mit Salomé Richard, Claude Gensac, Swann Arlaud, Zabou Breitman

Komödie

Nach einem Job in England kommt die 26 jährige Ana wieder nach Straßburg. Sie beschließt, ihrer Großmutter, die mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus liegt, in der Zwischenzeit das Badezimmer zu renovieren. Im Baumarkt findet Ana nicht nur eine neue Brause, sondern auch einen jungen Mann, der ihr helfen soll. »Filme über junge Menschen und ihre Lebenskrisen gibt es viele. Aber selten sind sie so amüsant wie ›Baden Baden‹«, heißt es im ParisBerlinMag.

LÄUFT IM: MAL SEHN

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

EINFACH DAS ENDE DER WELT

von Xavier Dolan, F/CDN 2016, 97 Min.

mit Léa Seydoux, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel, Nathalie Baye

Drama

Der 34-jährige Louis ist ein erfolgreicher Schriftsteller. Sterbenskrank kehrt er in seinen Heimartort zurück, um seine Familie von seinem nahen Tod in Kenntnis zu setzen. Doch das ist alles andere als leicht, weil alte Wunden aufreißen …

LÄUFT IM:

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

LOVE & FRIENDSHIP

von Whit Stillman, IRL/F/NL 2016, 92 Min.

mit Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Xavier Samuel, Emma Greenwell, Tom Bennett, Stephen Fry

Tragikomödie

Die schöne Witwe Lady Susan Vernon besucht das Anwesen ihrer Verwandtschaft, um dort die in der gehobenen Gesellschaft kursierenden, skandalträchtigen Gerüchte über ihre Affären auszusitzen. In ihrem Versteck schmiedet sie Pläne, mit deren Hilfe sie für sich selbst sowie für ihre heiratsfähige, aber widerwillige Tochter Frederica jeweils einen passenden Ehemann finden und so ihrer beider Zukunft sichern will …