Filmstarts ab Do., 5.1.2016

Foto: DIE TASCHENDIEBIN

DER GLÜCKLICHSTE TAG IM LEBEN DES OLLI MÄKI



von Juho Kuosmanen, FIN/S/D 2016, 92 Min.

mit Jarkko Lahti, Oona Airola, Eero Milonoff, Deogracias Masomi, Mika Melender

Romanze

Finnland 1962: Olli Mäki hat die einmalige Chance, Boxweltmeister zu werden. Als erster Finne überhaupt kämpft er im Federgewicht um den Titel. Helsinki und das ganze Land warten auf Ollis großen Sieg, aber der hat was ganz anderes im Kopf: Er hat gerade die Liebe seines Lebens getroffen …

LÄUFT IM:

THE HAPPY FILM

von Stefan Sagmeister, Ben Nabors, Hillman Curtis, USA/A/F/GB 2016, 95 Min.

Dokumentarfilm

Hast du Einfluss auf dein persönliches Glück? Was macht uns glücklich? Kann man Glück gestalten? Der österreichische Designer und zweifache Grammy-Gewinner Stefan Sagmeister lebt in seiner Traumstadt New York und gestaltet Album-Cover für die Rolling Stones, Jay-Z und die Talking Heads. Aber er fragt sich, ob das wirklich alles ist, und entschließt sich dazu, ein Design-Projekt aus sich selbst zu machen.

LÄUFT IM: MAL SEHN

PASSENGERS (3D)

von Morten Tyldum, USA 2016, 111 Min.

mit Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy Garcia, Kimberly Battista

Science Fiction, Drama

Aurora und Jim sind zwei Passagiere an Bord eines Raumschiffs, das sie zu einem neuen Leben auf einem anderen Planeten bringen soll. Doch die Schlafkammern, in denen sie liegen, wecken sie auf unerklärliche Weise 90 Jahre zu früh auf. Auf der Suche nach der Fehlfunktion entdecken Jim und Aurora, dass sie sich mehr und mehr zueinander hingezogen fühlen – bis sie den wahren Grund finden, warum sie aufgewacht sind …

LÄUFT IM:

PLÖTZLICH PAPA



von Hugo Gélin, F 2016, 118 Min.

mit Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Gloria Colston

Tragikomödie

Samuel genießt sein Single-Leben in Südfrankreich und vermeidet jede Verpflichtung. Eines Tages bringt Ex-Freundin Kristin eine süße Überraschung ins Haus: Gloria, seine kleine Tochter, von deren Existenz er bislang nichts wusste. Bald ist Kristin wieder verschwunden, und Samuel muss sich um Gloria kümmern. Panisch reist er Kristin nach London hinterher, um sie zu suchen – doch ohne Erfolg. Nach acht Jahren ist Samuel mit Glorias Hilfe erwachsen geworden. Doch da taucht Kristin erneut auf und fordert ihr Kind zurück …

LÄUFT IM:

DIE TASCHENDIEBIN



von Chan-wook Park, Südkorea 2016, 144 Min.

mit Min-hee Kim, Tae-ri Kim, Jung-woo Ha, Jin-woong Jo, So-ri Moon, Hae-suk Kim

Drama, Romanze

Korea in den Dreißigern. Das Mädchen Sookee wird als neue Hausangestellte von der unnahbaren Lady Hideko engagiert, die in einem zurückgezogenen Anwesen mit ihrem willensstarken Onkel Kouzuki lebt. Doch das Hausmädchen ist eine Diebin und wurde extra dafür engagiert, die Lady zu verführen und sie um ihr Vermögen zu bringen. Der Plan scheint aufzugehen, bis Sookee und Lady Hideko erkennen müssen, dass sie sich bereits viel zu nah gekommen sind …