Filmstarts ab Do., 6.10.2016

AUF EINMAL

von Asli Özge, D/NL/F 2016, 112 Min.

mit Sebastian Hülk, Julia Jentsch, Hanns Zischler, Sascha Gersak, Luise Heyer

Drama

Nach der Party in Karstens Wohnung sind alle gegangen, außer Anna. Durch diese faszinierend-geheimnisvolle Frau wird das wohlgeordnete Leben des Gastgebers außer Kontrolle geraten. Denn in Karstens kleiner Stadt entsteht aus Enttäuschung ein Gemenge aus Wut, Heuchelei und Boshaftigkeit. Aus Karsten ist schließlich ein anderer geworden …

BLAIR WITCH

von Adam Wingard, USA 2016, 89 Min.

mit Corbin Reid, Wes Robinson, Valorie Curry, James Allen McCune, Callie Hernandez, Brandon Scott

Horrorfilm

Zwanzig Jahre nach dem Verschwinden von Heather Donahue und ihren beiden Freunden in »The Blair Witch Project« macht sich ihr Bruder James zusammen mit zwei Freunden sowie einer Filmstudentin auf, die Umstände von damals zu erforschen. Natürlich wird ihnen bald klar, dass die Legende um die Hexe von Blair furchterregender ist, als sie gedacht haben …

DIE INSEL DER BESONDEREN KINDER (3D)

von Tim Burton, USA/B/GB 2016, 127 Min.

mit Eva Green, Samuel L. Jackson, Ella Purnell, Judi Dench, Terence Stamp, Asa Butterfield

Fantasy-Abenteuer

Auf einer geheimen Insel leben Kinder mit magischen Fähigkeiten. Je mehr der junge Jake von seinem Großvater über die Bewohner dieses Zufluchtsortes erfährt, desto mehr wird ihm bewusst, dass Sicherheit nur eine Illusion ist. Nach Opas Tod will Jake unbedingt herausfinden, was davon wahr ist und wer er selbst wirklich ist. Phantasievolle Verfilmung des Romans von Ransom Riggs.

JONATHAN

von Piotr J. Lewandowski, D 2016, 99 Min.

mit Jannis Niewöhner, André M. Hennicke, Julia Koschitz, Thomas Sarbacher, Barbara Auer

Drama

Der 23-jährige Jonathan pflegt seit Jahren seinen schwerkranken Vater Burghardt und bewirtschaftet gemeinsam mit seiner Tante Martha den Bauernhof der Familie. Die Pflege des Vaters, die Organisation des Hofes und die schwere Arbeit auf dem Feld bestimmen seinen Alltag. Burghardt und Martha haben jahrelang kein Wort miteinander gewechselt …

MEINE ZEIT MIT CÉZANNE

von Danièle Thompson, F 2016, 113 Min.

mit Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol, Déborah François, Sabine Azéma, Isabelle Candelier

Drama

Sie waren jung, furchtlos und rebellisch. Sie feierten die Provence als Sehnsuchtsort. Sie inspirierten sich, stritten sich und fanden sich immer wieder. Sie arbeiteten wie die Wilden auf der Suche nach Anerkennung: Paul Cézanne, der geniale Maler und Émile Zola, der große Schriftsteller. Der eine hatte Geld, Ruhm und Frau, der andere nur sich selbst.

SAUSAGE PARTY – ES GEHT UM DIE WURST

von Conrad Vernon u. Greg Tiernan, USA 2016, 89 Min.

Animationsfilm

Der erste Computeranimationsfilm, der in den USA mit einem »R-Rating« versehen wurde – für Kinder und Jugendliche nicht geeignet! Der Film erzählt die Geschichte einer Wurst, die eine Gruppe von Supermarkt-Lebensmitteln auf einer abenteuerlichen Suche anführt. Gemeinsam wollen sie aufdecken, was wirklich mit ihnen passiert, wenn sie auserwählt werden, den Supermarkt zu verlassen.

EINE UNERHÖRTE FRAU

von Hans Steinbichler, D 2016, 89 Min.

mit Rosalie Thomass, Romy Butz, Florian Karlheim, Thomas Kress, Sebastian Bezzel, Gisela Schneeberger

Drama

Hanni, Bäuerin und dreifache Mutter, macht sich Sorgen um ihre jüngste Tochter Magdalena, die kleiner ist als die anderen, empfindlicher, oft erbricht, immer schlechter sieht. Die Ärzte, die Lehrerin und die Familie wiegeln ab. Aber Hanni ist Magdalenas Mutter, sie spürt, dass es um mehr geht und beginnt um das Leben ihrer Tochter zu kämpfen, schreckt am Ende auch vor der bayerischen Justiz nicht zurück.