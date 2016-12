Filmstarts ab Do., 8.12.2016

Foto: ELVIS & NIXON

ALLE FARBEN DES LEBENS

von Gaby Dellal, USA 2015, 93 Min.

mit Elle Fanning, Naomi Watts, Susan Sarandon, Linda Emond, Tate Donovan, Sam Trammell

Tragikomödie

Auf den ersten Blick eine typische, moderne New Yorker Familie: Das Haus gehört Oma Dolly, die in den unteren Etagen mit ihrer Lebensgefährtin ihren nicht so stillen Ruhestand genießt. Oben wohnt Dollys Tochter Maggie zusammen mit der 16-jährigen Enkelin Ramona, die sich Ray nennt und als Junge lebt. Als Ray eine Hormontherapie starten will, müssen drei Generationen Entscheidungen treffen und die Gelegenheit erkennen, als Familie wieder neu zusammenzufinden.

LÄUFT IM:

ELVIS & NIXON

von Liza Johnson, USA 2016, 86 Min.

mit Michael Shannon, Kevin Spacey, Alex Pettyfer, Johnny Knoxville

Komödie

Im Winter 1970 fliegt Elvis Presley mit seinem treuen Freund Jerry Schilling nach Washington, wo er das Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs im Kampf gegen Drogen unterstützen will. Doch weiter als bis zum Tor des Weißen Hauses kommen sie erst mal nicht. Nach hartnäckigem Drängen dringt Elvis‘ Bitte bis zu Präsident Nixon durch, der einem Treffen mit dem Star widerwillig zustimmt. Im Gespräch entdecken die beiden plötzlich auch Verbindendes, wie ihre Ablehnung der Gegenkultur …

LÄUFT IM: HARMONIE

FRANK ZAPPA (Eat that question – Frank Zappa in his own words)

von Thorsten Schütte, F/D 2016, 93 Min.

mit Frank Zappa, Angel, Steve Allen, Chuck Ash, Theodore Bikel

Dokumentarfilm

Eine intime Begegnung mit dem revolutionären Komponisten und Musiker. Seltenes Archivmaterial belegt das provokante Genie von Frank Zappa, dessen Weltsicht bis zum heutigen Tag aktuell geblieben ist. Seine Familie war jedenfalls begeistert darüber, dass der Film jetzt endlich zustande gekommen ist.

LÄUFT IM: MAL SEHN

JACQUES – ENTDECKER DER OZEANE

von Jérome Salle, F 2016, 122 Min.

mit Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou

Biopic

Frankreich, 1949: Jacques Cousteau lebt mit Simone und den beiden Söhnen in einem paradiesischen Haus am Mittelmeer. Gemeinsam bricht das Paar zu einer Expedition der Ozeane auf und lässt die Kinder im Internat zurück. Als der erwachsene Philippe nach Jahren zu seinen Eltern auf das Schiff zurückkehrt, ist aus dem einstigen Pionier Jacques ein Filmstar und Frauenheld geworden. Philippe dagegen hat erkannt, dass die Meere durch Menschen zerstört werden und er sich engagieren muss …

LÄUFT IM: CINEMA

OFFICE CHRISTMAS PARTY

von Josh Gordon, Will Speck, USA 2016, ca.90 Min.

mit Kate McKinnon, Olivia Munn, Jennifer Aniston, Jamie Chung, Jason Bateman, T.J. Miller

Komödie

Familie hin oder her, Carol, die knallharte Geschäftsfrau, ist fest entschlossen, die wenig lukrative Filiale ihres Bruders Clay zu schließen. Doch der beliebte Chef plant eine epische Weihnachtsfeier, deren Ziel es ist, einen potentiellen Kunden zu beeindrucken und somit die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter zu sichern. Auf der Party entwickelt sich jedoch eine unkontrollierbare Eigendynamik – jenseits von Anstand und Moral …

LÄUFT IM:

SAFARI

von Ulrich Seidl, A 2016, 90 Min.

mit Gerald Eichinger, Eva Hofmann, Manuel Eichinger, Tina Hofmann, Manfred und Inge Ellinger

Dokumentarfilm

Afrika. In den Weiten der Wildnis, dort, wo es Buschböcke, Impalas, Zebras, Gnus und anderes Getier zu Tausenden gibt, machen deutsche und österreichische Jagdtouristen Urlaub. Sie fahren durch den Busch, sie liegen auf der Lauer, sie gehen auf die Pirsch. Dann schießen sie, weinen vor Aufregung und posieren vor ihren erlegten Tieren. Ein Urlaubsfilm über das Töten, ein Film über die menschliche Natur.

LÄUFT IM: MAL SEHN

SALT AND FIRE

von Werner Herzog, D/F/BOL/US 2016, 98 Min.

mit Veronica Ferres, Michael Shannon, Gael García Bernal, Lawrence Krauss, Volker Michalowski, Danner Ignacio

Drama

Die Leiterin einer wissenschaftlichen Delegation wird mit zwei blinden Jungen in einer gigantischen Salzwüste in Bolivien ausgesetzt. Werner Herzog, der sich in den letzten Jahren verstärkt dem Dokumentarfilm widmete, wartet hier erneut mit einer spektakulären Erzählung auf, in der überwältigende Landschaftsaufnahmen am Salar de Uyuni, dem größten Salzsee der Erde, zu sehen sind.

LÄUFT IM: HARMONIE

SCHUBERT IN LOVE

von Lars Büchel, D 2016, 94 Min.

mit Olaf Schubert, Mario Adorf, Marie Leuenberger, Mandy Hausten, Jochen M. Barkas, Bert Stephan

Komödie

Olaf Schubert, der letzte Spross der großen Schubert-Dynastie, hat entsprechend seiner langen Ahnenreihe große Visionen. Bei seinem Engagement gegen Rassismus, seinem Musical »Der letzte Löffel«, das den Hunger in der Welt anprangert, und seiner Arbeit als Psychologe im städtischen Sozialzentrum erzeugt er mit großer Lässigkeit Schneisen der Verwüstung. Zudem fordert sein dominanter Vater endlich Nachwuchs von ihm …

LÄUFT IM: KINOPOLIS

SING (3D)

von Garth Jennings, USA/J 2016, 108 Min.

Animationsfilm

Das früher so schillernde Theater des vornehmen Koalas Buster Moon steht kurz vor dem Ruin. Doch Buster ist ein ewiger Optimist, der einfach alles tun würde, um sein Lebenswerk zu retten. Deshalb nutzt er seine letzte Chance und veranstaltet die tierischste Casting-Show, die die Welt je gesehen hat …

LÄUFT IM:

SPARROWS

von Rúnar Rúnarsson, IS/DK/HR 2015, 99 Min.

mit Atli Oskar Fjalarsson, Ingvar Eggert Sigurðsson, Kristbjörg Kjeld, Rakel Björk Björnsdóttir, Rade Serbedzija, Arnoddur Magnus Danks

Drama

Die Geschichte eines 16-jährigen Jungen, der gezwungen ist, von seiner Mutter aus Reykjavik in seine alte Heimat, den abgeschiedenen Nordwesten Islands, zu seinem leiblichen Vater zu ziehen. Doch so rau wie die Landschaft gestalten sich die Beziehungen zu seinem Vater wie auch zu seinen Freunden. Er wird nach und nach von der Rolle eines Beobachters in die einer handelnden Person gedrängt, was nicht ohne Verletzungen vonstatten geht.

LÄUFT IM: MAL SEHN

VAMPIRSCHWESTERN 3 – REISE NACH TRANSSILVANIEN

von Tim Trachte, D 2016, 94 Min.

mit Christiane Paul, Stipe Erceg, Laura Roge, Marta Martin, Michael Kessler, Jana Pallaske

Actionkomödie

Familie Tepes hat Zuwachs bekommen, Daka und Silvania sind stolze Schwestern ihres kleinen Bruders Franz, eines süßen Halbvampir-Babys. Doch während der Vorbereitungen zu seinem ersten Geburtstag, erfährt die Familie, dass Franz in höchster Gefahr schwebt. Die böse Vampirkönigin Antanasia wünscht sich einen Halbvampir-Jungen als Thronfolger auf ihrem Schloss und hat daher ein Auge auf Franz geworfen.

LÄUFT IM: