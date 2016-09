Filmstarts ab Do., 8.9.2016

Foto: The Lights Between Oceans

ABSOLUTELY FABULOUS: DER FILM

von Mandie Fletcher, GB/USA 2016, 91 Min.

mit Jennifer Saunders, Joanna Lumley, Julia Sawalha, June Whitfield, Jane Horrocks, Kate Moss

Komödie

Edina Monsoon und Patsy Stone genießen auch im etwas fortgeschrittenen Alter das gehobene Leben, das sie gewöhnt sind: sie shoppen, trinken und feiern an Londons angesagtesten Hotspots. Doch als sie Kate Moss versehentlich auf einer eleganten Eröffnungsparty in die Themse schubsen, sehen sie sich einem Mediensturm ausgesetzt und fliehen nach Südfrankreich.

DON‘T BREATHE

von Fede Alvarez, USA 2016, 88 Min.

mit Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel Zovatto, Stephen Lang

Thriller

Der Vater von Alex arbeitet im Sicherheitsgeschäft – sehr praktisch, wenn man wie Alex ein Dieb ist. Das Insiderwissen hilft dem jungen Mann, die teuren Sicherheitssysteme reicher Leute zu überwinden. Mit Rocky, seinem heimlichen Schwarm, und seinem Freund Money will Alex bei einem blinden Kriegsveteran einsteigen. Doch das erweist sich als Höllentrip …

DRAGONBALL Z – MOVIE 15: WIEDERGEBURT VON F (3D)

von Tadayoshi Yamamuro, Japan 2015, 93 Min.

mit mit Stimmen von Tommy Morgenstern, David Nathan

Animationsfilm

Einst wurde der intergalaktische Tyrann Freezer von Son Goku besiegt. Freezers Untergebene reisen nun auf die Erde, um ihren Meister mithilfe der Dragonballs wieder zurückzuholen. Doch ausgerechnet Son Goku und Vegeta sind auf einen entfernten Planeten gereist, um dort ihre Fähigkeiten zu erweitern. Son Gokus Freunde müssen sich Freezer entgegenstellen, und schaffen es Son Goku und Vegeta rechtzeitig zurück, um die Erde zu retten?

DER LANDARZT VON CHAUSSY (Médicin de Campagne)

von Thomas Lilti, F 2016, 102 Min.

mit François Cluzet, Marianne Denicourt, Christophe Odent, Patrick Descamps, Guy Faucher, Margaux Fabre

Komödie

Dr. Jean-Pierre Werner ist seit über 30 Jahren ein sehr beliebter Landarzt. Als er plötzlich selbst erkrankt, muss er eine Vertretung suchen. Diese kommt schneller, als ihm lieb ist, in Gestalt der attraktiven und selbstbewussten Dr. Nathalie Delezia. Aber die Akzeptanz von Jean-Pierre, der sich für unersetzbar hält, und von der ihn verehrenden Dorfgemeinschaft muss sich Nathalie erst hart erarbeiten.

CINEMA

THE LIGHT BETWEEN OCEANS

von Derek Cianfrance, USA/NZ/GB 2016, 130 Min.

mit Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz, Bryan Brown, Jack Thomas

Romanze

Eine abgelegene Insel im Westen Australiens, zu Beginn der 20er Jahre: Eines Morgens entdecken der Leuchtturmwärter Tom Sherbourne und seine Frau ein angespültes Ruderboot, in dem neben der Leiche eines Mannes ein neugeborenes Baby liegt. Sie beschließen, das Kind als ihr eigenes großzuziehen. Doch wenige Jahre später treffen sie auf dessen leibliche Mutter …

Verfilmung des Bestsellers von M.L. Stedman.

MÄNNERTAG

von Holger Haase, D 2016, 91 Min.

mit Milan Peschel, Tom Beck, Axel Stein, Oliver Wnuk, Lavinia Wilson, Chris Tall

Komödie

Die vier Freunde Stevie, Chris, Peter und Klaus-Maria sind schockiert über den plötzlichen Tod ihres Schulfreundes Dieter. Um seinen letzten Wunsch zu erfüllen, begeben sie sich auf einen chaotischen Abenteuertrip auf dem Bierbike – und entdecken ganz neue Seiten aneinander …

MOLLY MONSTER – DER KINOFILM

von Michael Ekblad, Matthias Bruhn u. Ted Sieger, CH/D/S 2016, 70 Min.

mit den Stimmen von Sophie Rois, Gerrit Schmidt-Foß, Judy Winter

Animationsfilm

Der Kinofilm erzählt die Geschichte von Molly, einem fröhlichen, aufgeweckten Monstermädchen, das zusammen mit ihrem besten Freund Edison, einer kleinen Spielzeugfigur mit aufmüpfigem Eigenleben, und ihren Eltern im bunten Monsterland lebt. Als sich ein neues Geschwisterchen ankündigt, soll nach alter Monstersitte Vater Popocatepetel das Ei, das Mutter Etna gelegt hat, auf der weit entfernten Eierinsel ausbrüten …

NELLYS ABENTEUER

von Dominik Wessely, D 2016, 97 Min.

mit Julia Richter, Kai Lentrodt, Flora Li Thiemann, Hagi Lacatus, Gustav Peter Wöhler

Familienfilm

Die 13jährige Nelly Klabund soll die Sommerferien mit ihren Eltern in Rumänien verbringen. Gleich bei der Anreise läuft so einiges schief: Das Flugzeug landet außerplanmäßig mitten in der Walachei, und der vermeintliche Reiseleiter Holzinger verrät Nelly aus Versehen, dass Familie Klabund schon bald ins rumänische Siebenbürgen ziehen soll, da Nellys Vater hier einen neuen Job annehmen wird. Nelly dreht durch und rennt weg …

NERVE

von Henry Joost u. Ariel Schulman, USA 2016, 96 Min.

mit Samira Wiley, Dave Franco, Kimiko Glenn, Emma Roberts

Thriller

Auf Vees Highschool gibt es kaum ein anderes Gesprächsthema als die immer riskanter werdenden Herausforderungen im illegalen Online-Game Nerve. Um wie ihre Freundin Sydney einmal im Mittelpunkt zu stehen, meldet sich die eher schüchterne Vee kurzentschlossen selbst bei Nerve an. Schnell werden Vee und ihr ebenso attraktiver wie mysteriöser Game-Partner Ian die Sensation eines gefährlichen Spiels. Bis Vee herausfindet, dass ihre gesamten Social-Media-Accounts gehackt wurden …

