Fritz Rémond Theater fesselt mit dem Klassiker »Der Inspektor kommt«

16. Türkisches Filmfestival

30. Oktober bis 5. November

Auf dem Programm stehen unbekannte, neue, aber auch schon in den Kinos hierzulande gezeigte Filme aus der Türkei und Deutschland sowie zwei europäische Produktionen. Das Festival beschränkt sich in seiner 16. Ausgabe nicht nur auf die Frankfurter Kinos CineStar Metropolis, Orfeos Erben und Filmforum Höchst sowie zusätzlich auf Dr. Hoch’s Konservatorium und die Fabrik, sondern ist auch in Offenbach, Langen und Mühlheim a. M. zu Gast. Vorstellungen in der JVA Höchst sowie in der Max-Beckmann-Schule und eine Podiumsdiskussion zum Thema »Film und Politik« runden das Programm ab.

Disperse Exclamatory Phase

3. bis 6. November

An drei Tagen (Donnerstag, Samstag und Sonntag) organisiert das Filmkollektiv Frankfurt im Festsaal des Studierendenhauses auf dem Campus Bockenheim eine umfangreiche Hommage an den italienischen Experimental- und Avantgardefilm mit über 50 Titeln aus über 50 Jahren.

Festival de Cine Venezolano – Venezuela im Film

3. bis 9. November

Zum 12. Mal stellt das Filmforum Höchst in Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat der Bolivarischen Republik Venezuela und dem Venezolanischen Filminstitut CNAC neue Filme vor. Die regelmäßige Teilnahme an internationalen Filmfestivals zeige, dass der venezolanische Film in Europa angekommen ist, erklärt Initiator Klaus-Peter Roth, der »El abrazo de la serpiente – Der Schamane und die Schlange«, »Desde allá – Caracas, eine Liebe« und »Liz en septiembre« ins Programm genommen hat.

www.filmforum-höchst.de

Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH)

10. bis 20. November

Zu seinem 65-jährigen Geburtstag feiert das Filmfest 10 Tage lang hochkarätige Newcomer-Produktionen mit offenen Diskussionen und besonderen Begegnungen von Filmemachern und Kinopublikum. »Vor die Wahl gestellt, aus Anlass dieses Geburtstages ein möglichst großes Fest mit möglichst ausuferndem Programm zu feiern oder aber im Gegenteil sich auf das zu konzentrieren, was das Wesen des IFFMH ausmacht, haben wir uns für Letzteres entschieden«, sagt Dr. Michael Kötz, der parallel in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum als Festivaldirektor feiert.

Orfeos Erben im November

– Sundance Film Festival 2016 Short Film Tour ist am 9. mit acht Kurzfilme aus dem diesjährigen Programm zu Gast.

– Das 3. Jamaica Filmfest am 12. u. 13. präsentiert zum 40-jährigen Jubiläum der Deutsch-Jamaikanischen-Gesellschaft 5 Filme, darunter 4 deutsche Erstaufführungen.

– In der Reihe »I Can See Music« läuft am 16. als Preview vor dem Bundesstart die Musikdoku »Gimme Danger – The Stooges & Iggy Pop« von Jim Jarmusch.

– »Wir sind Juden aus Breslau« am 19. im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Krakau. Der Regisseur des Films, Dirk Szuszies, der polnische Honorakonsul, Klaus Sturmfels, sowie Susanna Keval und Marc Grünbaum werden anwesend sein.

FILMZ – Festival des deutschen Kinos vom 22. bis 27. November

Das Mainzer Filmfest präsentiert wieder interessante Entwicklungen in der deutschsprachigen Kinolandschaft. Die Wettbewerbe der ausgewählten Spiel-, Mittellang-, Kurz- und Dokumentarfilme werden von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm mit regionalem und überregionalem Bezug begleitet. Zum ersten Mal öffnet der Kulturklub »schon schön« am 27.11. seine Türen für den FILMZ-Flohmarkt (Film-Flow) mit filmspezifischem Merchandise.

Kinothek Asta Nielsen

Im November wird die Filmreihe »No Future without a Past: Kino quer gesehen« mit »The Watermelon Woman« (USA 1996, am 7.), »Viel zu viel verschwiegen« (D 1992, am 27.) und »Barbarella« (USA 1968, am 30.) fortgesetzt.

Gratulation

Bereits zum 2. Mal in Folge wurde die KultKinobar in Bad Soden mit dem Kinoprogrammpreis der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien ausgezeichnet.