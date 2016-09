Hänsel, Gretel, Du & Ich wieder auf der Flucht

Es war einmal – und hört einfach nicht auf, dass die Hänsels und Gretels dieser Welt aus Not in die Fremde müssen … So haben wir hier im März das Musiktheater »Hänsel, Gretel, Du & Ich« angekündigt, in dem Flüchtige und Studenten der Fachhochschule unter Leitung von Maja Wolff auf die Fluchtbewegung aufmerksam machen. Die an Humperdincks Meisterwerk anlehnende Fluchtmärchenoper kam im März riesig beim Publikum an und kehrt deshalb vom 30. September an in die Antagonhalle zurück.

Termine: 30. September, 1., 2., 6.–8. Oktober, jeweils 20 Uhr

Foto: © Anja Kühn