Institut für Stadtgeschichte würdigt 25 Jahre Grüngürtel Frankfurt

verso sud 22

25. November bis 8. Dezember im Deutschen Filmmuseum

Seit 1995 stellt dieses Festival eine Auswahl aktueller italienischer Filme in der Originalfassung mit Untertiteln vor. Dabei soll immer die inhaltliche Bandbreite der gesamten Filmproduktion des Landes, vor allem im Bereich des Autorenkinos, deutlich werden.

Die Hommage ist in diesem Jahr der Regisseurin Cristina Comencini, der Tochter des Filmregisseurs Luigi Comencini, gewidmet, die am Samstag, 26. November, ihren

Film »Latin Lover« (2015) persönlich vorstellt. Des Weiteren sind fünf frühere Arbeiten von ihr zu sehen. Eröffnungsfilm ist das neapolitanische Drama »Per amor vostro« (2015), das Regisseur Giuseppe M. Gaudino am 25. November präsentiert. Außerdem wird »Bella e perduta« (2015), Pietro Marcellos ungewöhnliche Bestandsaufnahme der italienischen Misere, endlich in Frankfurt zu sehen sein (26. / 28.11.). »La pazza goia – Die Überglücklichen« (2016) von Paolo Virzi wird seine Frankfurter Vorpremiere am 4.12. feiern.

Kino zu Flucht

Ein Jahr im Hafenkino

Am Donnerstag, 08. Dezember, feiert das Hafenkino ein Geburtstagsfest: Seit Anfang Dezember 2015 zeigt das Kulturzentrum Hafen 2 jeden Donnerstag einen Film (nicht nur) für Flüchtlinge zu deren Herkunftsländern, Fluchtursachen und Perspektiven. Der Geburtstagsfilm »Das Land der Erleuchteten« von Pieter-Jan De Pue, der für den Europäischen Filmpreis nominiert wurde, spielt in Afghanistan. Zum Film gibt es ein kleines Fest mit afghanischem Essen, kurzweiligen Ansprachen und passender Musik. Beginn 19 Uhr, Film um 20 Uhr.

Internationaler Kurzfilmtag

Am 21. Dezember, dem kürzesten Tag des Jahres

Das Mal Seh’n Kino wartet um 20 Uhr mit »Schrägen Welten« auf, mit Kurzfilmen von regionalen Filmemachern wie Nachwuchsregisseurin Jennifer von Schuckmann, die auch als Projektionistin im Mal Sehn arbeitet und in Mainz Mediengestaltung studiert, sowie ihrem Komilitonen Lukas Rinker, aber auch von lange im Filmbusiness verankerten Personen wie Christine Wagner, die hauptberuflich als Kamerafrau arbeitet, und Postproduzent Roman Gonther.

In Orfeos Erben führt Linda Schultze zurück in die Filmgeschichte. Unter dem Titel »Mit Pinsel und Schablone – Die Magie früher Filmfarben« kommen um 20.30 Uhr die farbigen Vorfahren unserer heutigen digitalen Farbfilme zur Vorführung. Merke: Schon früh gab es Pioniere, die sich nicht mit Schwarz-weiß begnügten.

Ebenfalls um 20.30 Uhr sind im Kino des Deutschen Filmmuseums nominierte und preisgekrönte Werke aus dem Wettbewerb um den Deutschen Kurzfilmpreis im Jahr 2015 zu sehen.

Katherine Hepburne und Spencer Tracy

Werkschau im Filmmuseum

Sie waren eines der erfolgreichsten Filmpaare in Hollywood. Dass sie nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im wirklichen Leben ein Paar waren, blieb im prüden Hollywood lange geheim, denn Tracy war verheiratet und wollte sich nicht scheiden lassen. »Die Chemie stimmte einfach, wenn Spencer Tracy (1900 bis 1967) und Audrey Hepburn (1907 bis 2003) auf der Leinwand erschienen«, heißt es im Programmheft des Filmmuseums, das sieben Produktionen mit dem Paar in der Originalfassung im Dezember zeigt. Da kann man sich in Filmen wie »Woman of the Year« (1942), »Adam’s Rib« (1949) und dem letzten der beiden »Guess Who’s Coming to Dinner«, dessen Premiere Tracy nicht mehr erlebt hat, noch einmal von ihnen faszinieren lassen.

Die Weihnachtsgeschichte

An Adventssonntagen

In diversen Kinos in Frankfurt (Orfeos Erben, CineStar, Metropolis, E-Kinos, Berger Kino), Offenbach, Darmstadt, Hanau und Wiesbaden läuft die Inszenierung der Augsburger Puppenkiste nach Motiven aus den Evangelien des Lukas und Matthäus. Bearbeitet von Judith Gardner und Klaus Marschall, D 2016, 60 Min., empfohlen ab 3 Jahren.