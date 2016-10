Offene Bühne für Freie Improvisation

Kurdische Filmwoche vom 13.–19. Oktober im Filmforum Höchst

Neben den Spielfilmen »Were Dengê Min – Folge meiner Stimme« von Hüseyin Karabey, »Annemin Sarkisi/Klama Dayika Min – Song of my Mother« von Erol Mintas und der köstlichen, sehr empfehlenswerten Satire »Bîranînên Li Ser Kevirî – Memories on Stone« des kurdisch-irakischen Regisseurs Shawkat Amin Korki laufen zwei Dokumentarfilme, darunter »Bakur – Norden«, auf dem Istanbuler Filmfestival 2015 mit Aufführungsverbot belegt. Außerdem wird Bernard Henri Lévys in Cannes vorgestellter Film »Peshmerga« über die kurdischen Einheiten, die im Kampf gegen den IS stehen, zu sehen sein.

New Generations – Independent Indian Filmfestival 2016

27.–29. Oktober in Orfeos Erben

Neue indische Arthouse-Filme, u.a. mit der Frankfurtpremiere von »Die Zeit der Frauen« über die sich verändernde Rolle der Frauen in Indien und der Deutschlandpremiere von »Song of Lahore« (28.10.), der Doku der Oscar-Preisträgerin Sharmeen Obaid-Chinoy über pakistanische Jazzmusiker und ihre Konflikte im Land.