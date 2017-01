Strandgut-Tipp: Staatstheater Mainz nimmt »Grimm. Ein deutsches Märchen« wieder auf

Hitchcock – Master of Suspence

Das Jahr fängt ja gut an im Deutschen Filmmuseum! Das Kino des Hauses erfreut alle Filmbegeisterten mit einer Hitchcock-Retrospektive. Die Organisatoren haben versucht, unter die bekannten auch einige weniger bekannte und seltener gezeigte Filme zu mischen. So läuft »Sabotage« am 4. und 6.1. (Die Szene mit dem kleinen Jungen und der Bombe im Bus hat »Hitch« im Nachhinein bedauert.) »Young and Innocent« (7.1.) wartet mit einem sehenswerten Schluss auf, und »Shadow of a Doubt« (10. / 11.1.) hielt der Meister, der sich auch immer gut zu inszenieren wusste, in einem Interview für seinen besten Film (das war lange vor seinem Spätwerk). »Torn Curtain« (Der zerrissene Vorhang, 28.1.) galt 1966 als antikommunistische Propaganda, kann aber heute nach der Wiedervereinigung und den Erkenntnissen über die Stasi als durchaus realistisches Stimmungsbild angesehen werden.

Weitere Infos unter deutsches-filminstitut.de/filmmuseum