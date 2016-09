»The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years« zusammengestellt von Ron Howard

30. Fantasy Filmfest

1. bis 11. September im CineStar Metropolis

In diesem Jahr muss die »spaßbereite Horrormeute«, wie das Fanpublikum auf Seite 22 des wieder liebevoll gestalteten Programmheftes genannt wird, auf Draht sein, denn die Jubiläumsausgabe startet bereits am 1. des Monats. Es folgen zehn Tage mit jeweils fünf Vorstellungen im Kino 1 des CineStar Metropolis. Die Zeiten mit zwei Sälen und parallelen Vorstellungen sind erst einmal vorbei. Trotzdem ist das Angebot reichhaltig und vielfältig geblieben – vom subtilen Psychothriller bis zum Splatter-Blutbad ist alles vertreten. Da es sich durchweg um unbekannte Werke handelt, ist im Programmheft bei jedem Film angezeigt, was die Zuschauer zu erwarten haben. Kleine Symbole, Icons genannt, und englische Wörter wie »Twisted«, »Trash«, »Speed«, »Funny« etc. weisen den Weg zum passenden Film.

Zwischentöne – Jüdisches Filmfest Frankfurt 2016

4. bis 11. September

Zehn abendfüllende Filme und vier Kurzfilme geben Auskunft zum jüdischen Leben und zum jüdischen Selbstverständnis. »›Zwischentöne‹, weil in (fast) allen Filmproduktionen die eher leisen Töne zum Tragen kommen: differenzierte Blickwinkel, Humorvolles und Ernstes, Kulinarisches und Politisches, Geschichte und Gegenwart, Israel, Russland und Deutschland, Religion und der Nahost-Konflikt«, heißt es in der Ankündigung. Den Weg in die deutschen Kinos haben bisher nicht gefunden: der Eröffnungsfilm »A la vie« (F 2014, 4.9.), »Eine Geschichte von Liebe und Finsternis« (Israel/USA 2015, 4.9.) und »Félix et Meira« (Kanada 2014, 7.9.) – alle im Dt. Filmmuseum. Weitere Aufführungsorte sind außerdem die Kinos Mal Seh’n, Orfeos Erben und das Pop Up Boat des Jüdischen Museums. Die Abschlussveranstaltung wird im Ignatz Bubis-Gemeindezentrum stattfinden.

Nordlichter – Neues Skandinavisches Kino

11. bis 21. September in Orfeos Erben

Das Programm spannt einen breiten Bogen über das aktuelle skandinavische Kino. Die Filme handeln von Menschen, die von Landschaft und Sprache geprägt sind und oft auch einen sehr eigenwilligen Humor besitzen. Gerade der hat viele unter den fleißigen Kinogängern zu begeisterten Fans gemacht. Und nicht zuletzt die einmaligen Bilder aus dem Norden, die zusammen mit der ungewöhnlichen Erzählweise immer wieder beeindrucken. Alle Filme im Original mit deutschen Untertiteln.

Kino Kulinarisch

9. September im Deutschen Ledermuseum

Die Offenbacher zeigen die sehr amüsante und empfehlenswerte französische Komödie »Frühstück bei Monsieur Henri«. Dazu gibt es Coq au vin, Baguette & Früchte-Crumble. Einlass und Essen ab 18:30 Uhr.