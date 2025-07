Es war einmal – »Vermiglio« von Maura Delpero

Wenn ein Film mit dem Großen Preis der Jury von Venedig und sieben italienischen Donatello-Filmpreisen, darunter für den besten Film, die beste Regie und das beste Drehbuch (alle an Maura Delpero) sowie den Hauptpreis des Chicagoer Filmfests in die hiesigen Kinos kommt, darf man einiges erwarten – und wird in diesem Fall dennoch überrascht. Denn »Vermiglio« lässt mit dokumentarischer Genauigkeit eine vergangene Welt wiederaufleben.

Der Film zeigt die Menschen in dem namensgebenden Südtiroler Bergdorf, als lebten sie noch im 19. Jahrhundert. Doch sie befinden sich im letzten Winter des Zweiten Weltkrieges. Die jüngeren Männer, die die Kämpfe überlebt haben, werden bald zurückkehren, und ihnen wird eine Zeit der Modernisierung folgen, und viele Traditionen werden verloren gehen. Ein erstes Anzeichen dafür ist der sizilianische Deserteur Pietro (Giuseppe De Domenico), dem man auf Geheiß des Lehrers Cesare Graziadei (Tommaso Ragno), der die Herrschaft im Dorf übernommen hat, widerwillig Asyl gewährt.

Es bleibt die Frage: Woher kommt die Faszination, mit der wir die Darstellung einer untergegangenen Welt betrachten? Vielleicht, weil alles so stimmig ist im Haus des Lehrers mit den vielen Kindern.

Trotz aller Entbehrungen geht eine wohlige Geborgenheit von den Bildern aus, wenn die gerade mit der Hand gemolkene, warme Milch von den Töchtern getrunken wird, die aus dem gemeinsam gehüteten Bett in die Küche gekommen sind. Nach Alter und Geschlecht geordnet, schlafen die kleinen Buben und die älteren Mädchen in jeweils einem Bett. Vor dem Einschlafen bleibt ihnen genügend Zeit, ihre Gedanken, ihre Bedenken und Sehnsüchte auszutauschen.

Überhaupt sind vor allem die kleineren Kinder wichtige Vermittler zwischen Leinwand und Zuschauerraum. Sie stellen so manche Frage, die sich auch uns aufdrängt. Ohnehin ist bekannt, dass Kinder für jeden Film ein Gewinn werden können, wenn sie ungezwungen vor der Kamera agieren. Erscheint ihnen doch bisweilen ihr eigenes Leben als ein Spiel, dessen Regeln sie gerade erlernen.

Aber wir sollten uns nicht täuschen. Es ist eine patriarchalische, manchmal auch rücksichtslose Welt, in der Graziadei den Ton angibt. Er unterrichtet nicht nur die Kinder, sondern bringt auch den im Dorf verbliebenen älteren Männern das Lesen und Schreiben bei. Die Frauen sind mit den Arbeiten im Haus und der Erziehung der Kinder vollauf beschäftigt. Auf deren Alltag setzt die Regisseurin in ihren von Erinnerungen an die eigene Kindheit geprägten Film den Akzent. Mit der Regie-Erfahrung von zwei Dokumentarfilmen und einem Spielfilm erzählt sie wohltuend unaufgeregt, was ihr auch als erster Frau den Regie-Donatello eingebracht haben dürfte.

Neben Graziadeis Ehefrau Adele (Roberta Rovelli), die um das Haushaltsgeld kämpft, sucht ihre erwachsen gewordene Tochter Lucia (Martina Scrinzi) ihren eigenen Weg. Sie verliebt sich in Pietro und besteht auf einer Hochzeit. Auch sie wird eine Mutter werden, doch dem Kreislauf von der Geburt eigener Kinder, deren Heranwachsen, Familiengründen und Sterben wird sie sich nicht ohne Einschränkung anschließen können.

Die Regisseurin hat aber nicht nur große Sorgfalt bei der Auswahl der Schauspieler bewiesen, ihr Königsgriff ist das Engagement von Kameramann Mikhail Krichman, der durch seine Arbeit bei den Meisterwerken »Die Rückkehr« und »Leviathan« des russischen Regisseurs Andrey Zvyagintsev aufgefallen war. Mit seinen Aufnahmen von den Dolomiten, die in kalten Farben ebenso eindrucksvoll wie abweisend erscheinen, und von den kargen Innenräumen, die eine gewisse Sicherheit ausstrahlen, erfüllt er glänzend die Anforderung Maura Delperos, die ihre Geschichte von den Bildern her erzählen wollte.

Claus Wecker / Foto: © Piffl Medien

Vermiglio

von Maura Delpero, I/F/B 2024, 119 Min.

mit Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi, Orietta Notari, Carlotta Gamba

Drama

Start: 24.07.2025