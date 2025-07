Auf der Zielgerade noch viel los – Burgfestspiele Dreieichenhain vor dem Abschluss

Paris ist für Maria Ochs stets eine Reise wert. Beim dortigen »Festival Mondial du Cirque de Demain« Ende Januar findet die Programmmacherin der Burgfestspiele Dreieichenhain immer wieder spannende Talente, die sie dann versucht, nach Hessen zu locken. Denn beim »Varieté unter Sternen«, dem eigenproduzierten Finale der Open-Air-Kulturwochen in der Burg Hayn, sollen die Zuschauer jeweils einen Blick in die Zukunft der Welt der Artistik, Zauberei und Jonglage werfen können. Marica Marinoni, die diesmal mit dafür sorgt, wurde in der französischen Hauptstadt 2024 mit dem Großen Preis ausgezeichnet. Die Italienerin verschmilzt mit ihrem Cyr-Wheel, einem metallenen Reifen, in dem sie Pirouetten dreht, als würde er zu ihrem Körper gehören. Auch der die Schwerkraft beherrschende Handstand-Equilibrist Mukhamadi Sharifzoda wurde an der Seine für seine außergewöhnliche Performance belohnt: Der Tadschike gewann die Silbermedaille und den Publikumspreis. Dass für eine Show mit solch beeindruckender Besetzung die Tickets schnell vergriffen sind, wundert nicht. Doch es gibt im August auch noch andere Wohlfühlabende an der Ruine zu erleben. Der Multiinstrumentalist Stoppok kehrt nach seinem erfolgreichen Gastspiel im vergangenen Jahr gleich am 1. des Monats mit einem Stilmix zurück, den er zusammen mit dem Schwestern-Duo Joco, Songwriterin Cäthe, dem Australier Jaimi Faulkner und »Fools Garden«-Sänger Peter Freudenthaler gestaltet. Bei den Electrobeats von Glasperlenspiel wird es die bis zu 850 Zuhörer am 7. August nicht lange auf den Stühlen halten. Das südeuropäische Lebensgefühl weckt die Crucchi Gang am 10. August. Conferencier Francesco Wilking, der sich die Idee zusammen mit dem auch als Schriftsteller bekannten Sven Regener erdachte, lässt deutschsprachige Künstler ihre eigenen Songs auf Italienisch interpretieren. Das traditionelle Jazz-Wochenende darf nicht fehlen und setzt sich bei seiner 48. Auflage am 2./3. August aus einem Abendkonzert, unter anderem mit dem Tingvall Trio, sowie einem Morgen danach mit Gospel-Gottesdienst und Blues-Klängen zusammen. Gespielt und gesungen wird auch von Henni Nachtsheim, den Söhnen Mannheims und Ilse Delange so gut wie bei jedem Wetter. Für das Publikum in den ersten fünf Reihen, die nicht überdacht sind, stehen bei Bedarf die mittlerweile schon legendären Ponchos zur Verfügung.

