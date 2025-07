Klangwelten – Weltmusik

Allegro! – das 2011 gegründete Musikfest im Taunus bringt während der Sommermonate August und September Klangvolles in den Hintertaunus, diesmal unter dem Motto »Klangwelten«. Im Sinne weltumfassender Musik reicht das Repertoire der Veranstaltungen von Mozart bis Luciano Berio, von Amerika bis Wien und bezieht sog. Unterhaltungsmusik mit ein. Zu den Highlights zählt bereits das Eröffnungskonzert am 21.8. in Usingen, wenn das auf barocke und klassische Musik spezialisierte Ensemble »La Stagione Frankfurt« mit Kompositionen eines Franz Ignaz Beck (1734–1809) aufwartet. In Mannheim geboren und aufgewachsen, geriet er recht früh als VollwaiserVollwaise in den Dunstkreis der berühmten Mannheimer Schule um Karl Stamitz, bevor er nach einem Duell über Stationen in Italien nach Bordeaux und schließlich Marseille in Frankreich floh. Er wurde mit der Leitung des Opernorchesters betraut und brachte es zu einigem Ruhm, nicht nur durch Aufführung seiner eigenen Kompositionen, sondern derer der erwähnten Mannheimer Schule. Die Kombination mit frühen Werken Mozarts und zweier Sinfonien Becks ergibt insofern Sinn, als der Salzburger Meister mehrfach in Mannheim weilte und mit der Mannheimer Hofkapelle eng zusammenarbeitete.

Ein weiterer Höhepunkt daes Festivals wird am 30.8. (wieder in Usingen) sicherlich die seltene Aufführung des Seefahrer-Melodrams »Enoch Arden« für Sprecher und Klavier von Richard Strauss sein. Hochkarätig zudem mit dem Schauspieler Wolfram Koch als Rezitator und Friederike Richter am Klavier. Mit »Schuberts Vermächtnis« werden dessen zwei Klaviertrios op. 99 und op. 100 auf historischen Instrumenten zu erleben sein. Das junge Trio Wedell/Stolte/Shalev präsentiert sich damit am 5.9.25 in der Ev. Kirche in Grävenwiesbach.

Neun spannende Konzerte an reizvollen Orten.

Bernd Havenstein

Foto: Eröffnungskonzert beim Musikfest Allegro! am 21. August mit »La Stagione Frankfurt«

Hier gibt’s alle Infos: www.allegro-musikfest.de