Mutiges Theater seit 1957 – Das Kellertheater feiert seinen 45. Geburtstag vom 4. bis 7. September

Ein Theaterjubiläum steht an, und wenn man die Treppen zu seinem Spielort im ehemaligen Sinkkasten in der Mainstraße 2 hinuntersteigt, glaubt man nicht, dass das Kellertheater tatsächlich schon 45 Jahre lang existiert. Doch, so ist es: Der Verein Junge Bühne Frankfurt gründete sich im Jahr 1957 und wollte damals abseits der etablierten Bühnen und des Mainstreams für frisches, mutiges und engagiertes Theater sorgen und mit neuen Spielformen und Publikumsnähe experimentieren. Theater bieten nicht nur für eine großbürgerliche Oberschicht, für die aber natürlich auch.

Mit zahlreichen Workshops, Gastspielen, Eigenproduktionen und Kindertheater hat sich das Kellertheater längst einen unverzichtbaren Platz in der Theaterlandschaft der Stadt gesichert. Und jetzt wird ein Wochenende lang gefeiert, und zwar vom 4. bis 7.9. mit vielen unterschiedlichen Angeboten, die das Theater am besten repräsentieren, vom Impro-Workshop bis zur Theaterwerkstatt für Kinder, von Lesungen, Führungen und Ausschnitten aus den eigenen und Ko-Produktionen. Und was für das unmittelbare Miteinander von Publikum und Theaterleuten sehr zuträglich ist, ist natürlich auch die Café-Weinbar gleich am Eingang.

Infos und Reservierungen unter www.kellertheater-frankfurt.de