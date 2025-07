»War on Woman« in der Kreativfabrik Wiesbaden

War On Women, 2010 in Baltimore gegründet, ist eine feministische Punkrock-Band, die für ihre wilden Bühnenshows und hymnischen Songs bekannt ist. Mit ihrer Mischung aus Riot-Grrrl-Energie, progressiven Gitarrenriffs und dringlichen Texten touren War on Women seit zehn Jahren auch in Europa. Nach ihrem vielbeachteten Album »Wonderful Hell« auf »Bridge Nine Records« wird die Band nun ihr viertes Studioalbum veröffentlichen und wieder auf Tournee gehen. Wichtige Botschaften sind notwendiger als je zuvor – und »Wonderful Hell« versteht sich als Aufruf zum Handeln. Und der Sound? »Irgendwo zwischen Metallica und Bikini Kill«, sagen sie selbst.

mp / Foto: © Julia Schwendner

Mi., 30.7., 20.30 Uhr, Kreativfabrik, Murnaustraße 2, 65189 Wiesbaden, 0611-72397877,

www.kreativfabrik-wiesbaden.de