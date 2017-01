Filmstarts ab Do., 12.1.2017

Foto: LA LA LAND

BALLERINA (3D)

von Éric Summer und Éric Warin, F 2016, 89 Min.

Animationsfilm

Félicies Füße wollen einfach nicht stillstehen: Das 12-jährige Mädchen träumt von nichts anderem als Tänzerin zu werden. Doch in dem Waisenhaus, in dem sie aufwächst, glaubt nur der gleichaltrige Victor, dessen Traum, ein berühmter Erfinder zu werden, ebenfalls belächelt wird, an die zukünftige Ballerina. Und Victor hat auch auch schon einen genialen Fluchtplan entwickelt, der die beiden auf turbulente Weise direkt nach Paris katapultieren soll …

LÄUFT IM:

DIE BLUMEN VON GESTERN

von Chris Kraus, D 2016, 124 Min.

mit Lars Eidinger, Adèle Haene, Hannah Herzsprung, Jan Josef Liefers

Drama

Der Film erzählt die turbulente und radikale Liebeskomödie um den deutschen Holocaustforscher Toto, der inmitten seiner tiefsten Lebenskrise an die faszinierende Zazie gerät. Sie ist eine französische Kollegin jüdischer Herkunft mit Teutonen-Komplex und soll ihm helfen, einen Auschwitz-Kongress zu organisieren.

LÄUFT IM: CINEMA

BOB, DER STREUNER



von Roger Spottiswoode, GB 2016, 103 Min.

mit Joanne Froggatt, Anthony Head, Luke Treadaway, Ruta Gedmintas

Komödie

James kann mit seinem mageren Einkommen als Straßenmusiker gerade sich selbst über Wasser halten. Als eines Abends ein roter ausgehungerter Kater, der wie sein tierisches Ebenbild aussieht, bei ihm auftaucht, beschließt er dennoch, den Stubentiger aufzupäppeln, um ihn dann wieder seines Weges ziehen zu lassen. Doch der hat seinen eigenen Kopf und folgt James auf Schritt und Tritt. Bob und er werden unzertrennliche Freunde, und James findet dank Bob nach und nach den Weg zurück ins Leben …

LÄUFT IM:

THE GREAT WALL

von Yimou Zhang, China/USA 2016, 113 Min.

mit Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Hanyu Zhang, Eddie Peng

Martial Arts

Hinter der Entstehung eines der großartigsten Bauwerke der Menschheitsgeschichte, der Chinesischen Mauer, steckt eine uralte Legende: Zwei Fremde ziehen zur Chinesischen Mauer, um Handel zu treiben. Sie ahnen nicht, dass sich dort eine Elite-Armee auf einen bevorstehenden Krieg vorbereitet …

LÄUFT IM:

HELL OR HIGH WATER

von David Mackenzie, USA 2016, 102 Min.

mit Jeff Bridges, Ben Foster, Chris Pine, Dale Dickey

Actionfilm

Toby, der geschiedene Vater von zwei Kindern, und sein frisch aus dem Gefängnis entlassener Bruder Tanner versuchen verzweifelt, die Familienfarm im Westen von Texas zu retten. Dabei schrecken sie auch vor Straftaten nicht zurück. Sie wollen gleich mehrere Banken überfallen, doch Texas Ranger Marcusund sein Partner kommen ihnen auf die Spur und jagen sie. Die Brüder denken aber gar nicht daran, geschnappt zu werden …

LÄUFT IM: HARMONIE

DIE HOLLARS – EINE WAHNSINNSFAMILIE (The Hollars)

von John Krasinski, USA 2016, 88 Min.

mit Sharlto Copley, Charlie Day, Josh Groban, Richard Jenkins, Anna Kendrick, John Krasinski

Komödie, Drama

John Hollar schlägt sich mehr oder weniger erfolgreich als Künstler in New York City durch. Als er von der Krankheit seiner Mutter erfährt, reist er in seine alte Heimat und muss sich dort den Herausforderungen einer typischen Kleinstadt im Herzen der USA stellen: die Probleme seiner zerrütteten Familie, eine alten Highschool-Rivalen und die übereifrige Ex bedrängen ihn, während seine Freundin in New York kurz vor der Geburt des gemeinsamen Kindes steht.

LÄUFT IM:

LA LA LAND

von Damien Chazelle, USA 2016, 126 Min.

mit Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock, Rosemarie DeWitt

Musical

Die leidenschaftliche Schauspielerin Mia und der begeisterte Jazzmusiker Sebastian suchen das große Glück in Los Angeles. Sie halten sich mit Nebenjobs über Wasser, und nachdem sich ihre Wege zufällig kreuzen, verlieben sie sich ineinander. Gemeinsam schmieden sie Pläne für ihre Zukunft. Doch schon bald müssen sie einsehen, dass ihre Träume nur unter Opfern zu verwirklichen sind. Kann ihre Beziehung diesem Druck standhalten? Eröffnungsfilm des Internationalen Filmfestivals von Venedig.

LÄUFT IM:

WHY HIM?

von John Hamburg, USA 2016, 110 Min.

mit Zoey Deutch, James Franco, Bryan Cranston, Megan Mullally, Adam Devine, Keegan-Michael Key

Komödie

Als Ned, ein überfürsorglicher, liebender Vater, zusammen mit seiner Familie seine Tochter in Stanford besucht, trifft er auf seinen größten Albtraum: ihren Freund, der gutmeinende, aber nicht gesellschaftsfähige Silicon Valley Millionär Laird. Der zugeknöpfte Ned findet den peinlichen Laird für seine Tochter absolut ungeeignet. Seine Reaktionen werden panisch, als er befürchten muss, dass Laird in Kürze seiner Tochter einen Heiratsantrag machen will.

LÄUFT IM: