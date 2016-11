Filmstarts ab Do., 1.12.2016

Foto: SULLY, © Courtesy of Warner Bros Pictures

ALIPATO – THE VERY BRIEF LIFE OF AN EMBER

von Khavn & Achinette Villamor, RP/D 2016, 90 Min.

mit Khavn, Dido De La Paz, Bing Austria

Drama

Mondomanila, die Hauptstadt der Kohlen, im Jahr 2031: Hier leben die Ärmsten der Armen, verdienen ihr Geld mit dem schmutzigen Geschäft der Kohlegewinnung. Eine Gang von Straßenkids, die Kostkas, stiehlt und mordet in der »Schwarzen Stadt«. Eines Tages haben sie genug von den Schmalspur-Überfällen, sie planen den ganz großen Coup: die Zentralbank auszurauben.

LÄUFT IM: MAL SEHN

CONTINUITY

von Omer Fast, D 2016, 85 Min.

mit André M. Hennicke, Iris Böhm, Constantin von Jascheroff, Bruno Alexander, Josef Mattes, Lukas Steltner

Drama

In einer kleinen Stadt in Deutschland lädt ein verheiratetes Paar mittleren Alters wiederholt junge Männer in sein Haus ein, um ein undurchschaubares Ritual durchzuführen. Es bleibt unklar, ob die Eheleute einen tatsächlichen Verlust erlitten haben – vielleicht sollen ihre Besucher, die Ersatz-Söhne, ihnen schlicht helfen, eine drohende Trennung abzuwenden. Drei verschiedene Versionen ihres verlorenen Sohns Daniel verbringen die Nacht im Einfamilienhaus …

LÄUFT IM: MAL SEHN

DIE HABENICHTSE

von Florian Hoffmeister, D 2016, 104 Min.

mit Julia Jentsch, Sebastian Zimmler, Bibiana Beglau, Guy Burnett

Drama

Am 11. September 2001 begegnen sich Jakob und Isabelle nach langer Zeit erneut und verlieben sich ineinander. Doch ihr Leben wird getrübt durch die gefühlte Verantwortung für den Tod eines gemeinsamen Freundes, der im World Trade Center ums Leben kam. So sehen sie ratlos zu, wie ihr Leben aus den Fugen gerät. Sie geraten in eine Spirale aus Sehnsucht, Schuld und Entfremdung, an deren Ende es zu einem Ausbruch unkontrollierter Gewalt kommt …

LÄUFT IM: MAL SEHN

DIE HÄNDE MEINER MUTTER

von Florian Eichinger, D 2016, 106 Min.

mit Andreas Döhler, Jessica Schwarz, Heiko Pinkowski, Katrin Pollitt, Katharina Behrens, Sebastian Fräsdorf

Drama

Ein Familientreffen auf einem Schiff wird zum Wendepunkt im Leben des 39-jährigen Ingenieurs Markus. Als sein vierjähriger Sohn Adam von der gemeinsamen Toilettenpause mit Großmutter Renate eine kleine Schnittwunde davonträgt, erinnert sich Markus zum ersten Mal daran, was seine Mutter ihm angetan hat, als er selbst noch ein Kind war …

LÄUFT IM: HARMONIE

EIN LIED FÜR NOUR

von Hany Abu-Assad, NL/GB/Qat 2015, 100 Min.

mit Tawfeek Barhom, Ahmed Al Rokh, Hiba Attalah

Tragikomödie

Mohammed ist bereits von Kindheit an leidenschaftlicher Musiker und mit einer außergewöhnlichen Stimme gesegnet. Gemeinsam mit seiner Schwester Nour stand er bereits in jungen Jahren bei Familienfeiern auf der Bühne. Während seiner Arbeit als Taxifahrer erfährt er, dass ein Vorsingen für die nächste Staffel der Castingshow »Arab Idol« in Kairo stattfindet. Gegen alle Widrigkeiten versucht er, an dem Casting teilzunehmen und damit nicht nur sein eigenes Leben maßgeblich zu verändern …

LÄUFT IM: CINEMA

MARIE CURIE

von Marie Noelle, PL/D/F 2016, 100 Min.

mit Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling, André Wilms, Malik Zidi, Samuel Finzi

Biopic

Der Film konzentriert sich auf die Jahre zwischen der Verleihung der beiden Nobelpreise, die für Marie Curie von tragischen Ereignissen wie dem Tod ihres Mannes und wissenschaftlichen Mitstreiters Pierre genauso geprägt waren wie von privaten und beruflichen Erfolgen und Niederlagen. Die neue große Liebe zu ihrem Kollegen Paul Langevin hatte hingegen Skandalpotential …

LÄUFT IM: CINEMA

DAS MORGAN PROJEKT

von Luke Scott, USA 2016, 92 Min.

mit Kate Mara, Anya Taylor-Joy, Rose Leslie, Michael Yare, Toby Jones, Michelle Yeoh

Horrorfilm

Eine Krisenmanagerin soll an einen abgelegenen, streng geheimen Ort einen schrecklichen Unfall prüfen und auswerten. Sie findet heraus, dass der Vorfall von einem scheinbar unschuldigen »Menschen« ausgelöst wurde, der selbst jedoch eine Art Mysterium ist – einerseits eine große Verheißung und andererseits eine unermessliche Gefahr …

LÄUFT IM:

ROBBI, TOBBI UND DAS FLIEWATÜÜT

von Wolfgang Groos, D/B 2016, 105 Min.

mit Arsseni Bultmann, Alexandra Maria Lara, Sam Riley, Jördis Triebel, Bjarne Mädel, Friedrich Mücke

Familienfilm

Niemand kann sich so ungewöhnliche Erfindungen ausdenken wie der 11-jährige Tobbi, vor dessen Füßen der kleine Roboter Robbi landet, der beim Absturz seines Raumschiffes von den Roboter-Eltern getrennt wurde. Um sie zu suchen, ertüfteln Robbi und Tobbi ein Gefährt das zugleich fliegen, schwimmen und fahren kann: ein Fliewatüüt. Doch inzwischen sind auch der skrupellose Sir Joshua und dessen Superagent Brad Blutbad und Sharon Schalldämpfer dem kleinen Robbi auf den Fersen …

LÄUFT IM:

SULLY

von Clint Eastwood, USA 2016, 96 Min.

mit Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Valerie Mahaffey, Delphi Harrington, Mike O‘Malley

Drama

Am 15. Januar 2009 gelingt dem Piloten Chesley B. Sullenberger, genannt »Sully«, mit seinem Airbus A320 eine Notwasserung auf dem Hudson River in New York. Das Drama nahm seinen Lauf, als nur kurz nach dem Start vom LaGuardia Flughafen ein Schwarm Vögel in das Triebwerk geriet. Alle 155 Personen überleben die Notlandung nahezu unverletzt. Trotzdem muss Sullenberger bei den nachfolgenden Untersuchungen um seinen guten Ruf als erfahrener Pilot fürchten.

LÄUFT IM:

UNDERWORLD: BLOOD WARS

von Anna Foerster, USA 2016, ca.90 Min.

mit Kate Beckinsale, Theo James, Lara Pulver, Tobias Menzies, Alicia Vela-Bailey, James Faulkner

Horrorfilm

In der Fortsetzung der Blockbusterreihe muss Vampirin und Todeshändlerin Selene die brutale Attacken des Lykaner-Klans und der Vampire, die sie verraten haben, abwehren. Zusammen mit ihren einzigen Verbündeten David und dessen Vater Thomas gilt es den ewigen Kampf zwischen Werwölfen und Vampiren zu beenden, selbst wenn sie dafür das ultimative Opfer bringen muss.

LÄUFT IM: