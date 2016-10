Filmstarts ab Do., 27.10.2016

Foto: Girl on the Train (© 2016 CONSTANTIN FILM STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC)

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

31

von Rob Zombie, USA 2016, 102 Min.

mit Sheri Moon Zombie, Elizabeth Daily, Malcolm McDowell

Horrorfilm

1976: In der Nacht vor Halloween werden fünf abgebrannte Jahrmarkts-Mitarbeiter von einer Bande sadistischer und spielsüchtiger Hinterwäldler entführt und zu einem mysteriösen, schrecklichen Ort gebracht: der »Murder World«. Dort haben sie 12 Stunden Zeit, ein mörderisches Spiel namens 31 zu überleben. Eine Gruppe von Psychopathen – alle als Clowns maskiert – wird auf sie gehetzt und soll sie töten …

LÄUFT IM:

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

ALLEIN GEGEN DIE ZEIT

von Christian Theede, D 2016, 88 Min.

mit Timon Wloka, Timmi Trinks, Janina Fautz, Ugur Ekeroglu, Stephanie Amarell, Stipe Erceg

Abenteuerfilm

Drei Jungs und zwei Mädchen geraten auf ihrer Klassenfahrt nach Hildesheim kurz vor dem Abitur ins Visier einer geheimnisvollen Sekte. Ihre Freundschaft wird dabei auf eine harte Probe gestellt. Bei der Besichtigung des Hildesheimer Doms kommt es zu einer Explosion mit dramatischen Folgen: Die Freunde werden getrennt und stellen fest, dass die unheimliche Sekte ein Ritual um die sagenumwobene Irminsul-Statue plant, das zur lang erwarteten Sonnenfinsternis vollzogen werden muss …

LÄUFT IM: KINOPOLIS

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

DOCTOR STRANGE (3D)

von Scott Derrickson, USA 2016, ca120 Min.

mit Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Mads Mikkelsen, Tilda Swinton

Actionfilm

Dies ist der zweite von insgesamt neun Filmen der Phase 3 von Marvels Cinematic Universe, in der das Studio über die nächsten vier Jahre sowohl neue Helden etablieren als auch die Abenteuer der bereits bekannten Charaktere weiterführen wird. Benedict Cumberbatch (»Sherlock«) spielt den mächtigsten Magier des Kosmos, der über verschiedenste außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt.

LÄUFT IM:

DieGetraeumten_Trailer from GrandFilm on Vimeo.

DIE GETRÄUMTEN

von Ruth Beckermann, A 2016, 89 Min.

mit Anja Plaschg, Laurence Rupp

Drama

Zwei junge Schauspieler treffen sich in einem Tonstudio, um aus dem Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan zu lesen. Die dramatisch schwankenden Gefühle der Briefe, zwischen Rausch und Verlustangst, Entzücken und Erschrecken, Nähe und Fremdheit, gehen auf die Schauspieler über. Aber sie amüsieren sich auch, streiten, rauchen, reden über Tattoos und Musik. Inszenierung oder Dokumentation?

LÄUFT IM: MAL SEHN

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

GIRL ON THE TRAIN

von Tate Taylor, USA 2016, 105 Min.

mit Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans, Allison Janney

Thriller

Rachel ist nach ihrer Scheidung am Boden zerstört. Jeden Tag fährt sie mit dem Zug zur Arbeit, und jedes Mal hält der Pendlerzug am selben Streckenabschnitt. In einem Haus an ihrer Bahnstrecke beobachtet Rachel ein Pärchen. In ihrer Vorstellung führen die beiden ein perfektes Leben. Doch eines Morgens beobachtet Rachel etwas Schockierendes. Als sie kurz darauf aus der Zeitung erfährt, dass genau die beobachtete Frau verschwunden ist, wendet sie sich an die Polizei …

LÄUFT IM:

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

NIRGENDWO

von Matthias Starte, D 2016, 97 Min.

mit Ludwig Trepte, Saskia Rosendahl, Amelie Kiefer, Dennis Mojen, Ben Münchow, Jella Haase

Drama

In seinem eigenen Leben fremd, kehrt der junge BWL-Student Danny nach dem plötzlichen Tod seines Vaters widerwillig in seine kleine Heimatstadt mitten im Nirgendwo zurück. Doch er findet dort das sommerliche Paradies seiner Jugend wieder, und er verliert sich in der erneut aufflammenden Liebe zu seiner Jugendfreundin Susu …

LÄUFT IM: HARMONIE

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

DIE WILDENTE

von Simon Stone, AUS 2015, 96 Min.

mit Anna Torv, Geoffrey Rush, Sam Neill, Miranda Otto, Paul Schneider, Ewen Leslie

Drama

Christian kehrt für die Hochzeit seines Vaters Henry mit der sehr viel jüngeren Anna in seine Heimatstadt zurück. Dort soll das alteingesessene Sägewerk schließen, wo Christians alter Freund Oliver arbeitet. Ein packendes Spannungsfeld zwischen Zuneigung, Freundschaft und einem langsam zu Tage tretenden Familiengeheimniss beherrscht bald die Beziehungen in dem Städtchen. Erneute Verfilmung des Ibsen-Stückes.

LÄUFT IM: MAL SEHN

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

DIE ZEIT DER FRAUEN

von Leena Yadav, IND/USA/GB 2015, 116 Min.

mit Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte, Surveen Chawla, Lehar Khan

Drama

Ein kleines Dorf im heutigen Indien. Vier Frauen wagen es, sich gegen die Männer und die erdrückenden Traditionen aufzulehnen. Mit Hilfe ihrer Freundschaft und ihres Freiheitsdrangs träumen sie von der Liebe und darüber hinaus. Es beginnt die Zeit der Frauen…

LÄUFT IM: