Offenbachiade in Frankfurt – »Die schöne Helena an der Volksbühne Frankfurt

Die schöne Helena, in der griechischen Antike angeblich die schönste Frau der Welt, wird mit der Schauspielerin Ingrid El Sigai an der Volksbühne Frankfurt in der Operette von Jacques Offenbach quasi wiederbelebt. Nach dem bis heute anhaltenden Erfolg des »Orpheus in der Unterwelt« wurde die Opéra bouffe um die schöne Helena in halbseidenen Adelskreisen 1864 in Paris uraufgeführt und wurde, dank der erotischen Reize der Hauptdarstellerin und der ironischen Moralvorstellungen der Librettisten Henri Meilhac und Ludovic Halévy zu einem weiteren Erfolg des Komponisten: seine Darstellerin wurde in Emile Zolas Roman »Nana« gar verewigt.

Wir dürfen gespannt sein, wie in der neuen Textfassung von Rainer Dachselt und Michael Quast die gesellschaftskritische Komödie uns heute den Spiegel vorhalten wird.

Ganz sicher wird es, wie stets bei Quast & Co, kurzweilig und turbulent zugehen. Die schwungvolle Musik des Jacques Offenbach wird das übrige tun, um mit unvergesslichen Ohrwürmern beschwingt das Volkstheater zu verlassen.

Bernd Havenstein / Foto: © Andreas Malkmus

Termine: 4.12. (Premiere), 5.+6.12., 12.+13.12., 20.12., 27.12.,29.12., je 19.30 Uhr; weitere Termine im Jan. und Feb.

