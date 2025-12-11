Weihnachten interkulturell

Wenn sich das »Bridges Kammerorchester« zu Weihnachtskonzerten auf den Weg macht, ist ganz sicher kein wehmütiges Standardprogramm zu erwarten. Weihnachtklassiker rund um den Globus sind angesagt, die in vielfältiger Orchestrierung zu erleben sein werden. Denn das »composing orchestra« hat sich seit seiner Gründung vor 5 Jahren mit wahrhaft transkulturellen Klängen an die Spitze der freiberuflichen Orchester katapultiert. Nicht nur, dass die Musiker*innen aus unterschiedlichsten Regionen der Welt kommen und insofern ein oft fremdes Instrumentarium mitbringen: die Grenzen zwischen Klassik, Jazz, Folklore oder zeitgenössischer Musik werden, wie selbstverständlich, nicht zur Kenntnis genommen. Klassiker etwa von Vivaldi bis Schubert schlagen durch das ungewohnte Klangspektrum Brücken – bridges! – in eine wie von vielen Fesseln befreite, neue Musikwelt.

Im Casals Forum und in der Elbphilharmonie zählen die komponierenden Musiker*innen bereits zu den Orchestra in Residence. Im Oktober dieses Jahres war das Motto der Konzerte »Vibrant times for groovy people«, das sich durchaus auch auf die Weihnachtskonzerte beziehen lässt.

Das Konzert am 5.12. in Kronberg ist bereits ausverkauft, aber sicher lohnt sich der Weg nach Bad Vilbel.

Es lohnt auch für Detailinformationen auf der Webseite aufzurufen: www.bridges-kammerorchester.de

Bernd Havenstein / Foto: »Bridges Kammerorchester«, © Salar Baygan

Termin: 13.12., 20 Uhr

VILCO Stadthalle, Bad Vilbel

www.kultur-bad-vilbel.de