Wie sieht Macht aus – »Hertopia« auf Naxos

Die Frage ist nicht neu: Wie sieht Macht aus, wie konstituiert sie sich? Aber neu ist vielleicht die Frage: wie bewegt sie sich? Die drei Performerinnen Sandra Domnick, Camilla Fiumara und Nora Solcher haben sich damit beschäftigt und schlüpfen hierfür in die Rollen von elf weiblichen Führungskräften – also eigentlich ein wahrliches Her-Topia – um das tänzerisch und spielerisch auszuloten und zu erkunden. Lässt sich Fürsorge auch als Führungsprinzip denken? Dies ist auch ein Thema, das sie bewegt.

In ihrer Performance vermischen sich persönliche Erfahrungen mit der choreografischen Erforschung, werden Rollenbilder thematisiert und hinterfragt, Widerstände ausprobiert. Die Regie führt Pia Epping, die musikalische Einrichtung stammt von Leon Post.

Foto: © Helene Hohmann

Termine: Premiere am 11.7. um 21 Uhr, weitere Vorstellungen am 12. und 13.7., jeweils 21 Uhr.

Solidarisches Preissystem.

www.studionaxos.de