Comoedia Mundi – Freies Theater im Zelt

Mit einer Neuauflage des Theater- und Musikfestivals Tangente wird auch in diesem Jahr in den Sommermonate Juni und Juli Comoedia Mundi ein fester Bestandteil am Mainufer.

Das 1983 gegründete Theater gastiert seit 1987 in Frankfurt und seit der Jahrtausendwende am Main, womit eine Belebung des Mainufers begann. Mit einem beeindruckenden Blick über den Main auf die Skyline Frankfurts kann man im Theatercafé bis spät in die Nacht Apfelwein genießen. Das Festival-Programm ist vielfältig und bietet neben dem Gastspiel »Mindmagic« des Mentalmagiers Samuel Lenz am 16. und 17. Juli, die Filmperformance »Film Poem Tour« von Telemach Wiesinger (18. Juli) sieben Produktionen des Comoedia Mundi Ensembles. Im Juli wird unter anderem »Janko«, ein musikalisches Märchen am 6. und 20. Juli und »Zwischen Himmel & Erde«, ein Best-Of 30 Jahre Comoedia Mundi vom 24. bis 26. Juli gezeigt. Das schon im Juni in Nürnberg aufgeführte Best-Of begeisterte das dortige Publikum. »Der besondere Abend ›Zwischen Himmel und Erde‹, unter der Regie von Loes Snijders, zeigte eine wunderbare Auswahl von Szenen aus den letzten Jahrzehnten. Mit Musik von Alfons Wild nahmen Fabian Schwarz und Loes Snijders die Zuschauer auf eine Reise voller Gefühle, die zwischen Himmel und Hölle, Liebe und Hass, Verzweiflung und Hoffnung schwankten.« jubelt KulturAspekte.de.

»Die Welt auf Rädern«, der Dokumentarfilm über 40 Jahre Comoedia Mundi steht am 8. und 15. Juli auf dem Programm. Eine Lesung »Die Post geht ab!« mit Loes Snijders und Ulrike Möckel sowie das Abschlusskonzert »Au revoir Francfort« mit Chansons von Snijders, Mayer und Wild runden das Programm ab. Im Rahmen des Festivals ist auch ein Gesangskurs im Angebot.

Im Vorverkauf sind Tickets täglich von 13–23 Uhr direkt am Main im Caféwagen erhältlich.

bb / Foto: © linkpool.de