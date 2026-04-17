Produktionshaus Naxos »Die Mondreise«

Drei Frauen fliegen auf den Mond, um zu suchen, was sie auf der Erde verloren haben: den Verstand, die Arbeit, sich selbst. »Was hier auf Erden dir entschwunden/Dort oben auf dem Monde wird‘s gefunden«, schrieb Ariost um 1500, der einst den Erdsatellit als Müllhalde imaginierte. Zwischen Kratern und Ruinen versammeln sich teilweise merkwürdige Objekte: glühende Augen, magische Äpfel und Kaninchen aus Jade.

Die kosmische Irrfahrt ist zugleich eine innere Reise und jedes Selbstgespräch birgt einen Dialog. Versteckt sich, was sie suchen, wirklich auf dem Mond? Werden sie je den Weg zurückfinden? Lange Schatten und grelles Licht lassen die Wahrnehmung verschwimmen, bis oben und unten, vorne und hinten bedeutungslos werden.

Aus der Begegnung lokaler Theatermacher*innen mit dem Nemetski Theater in Almaty, Kasachstan, erwächst ein Stück darüber, was in der Übersetzung verloren geht und was im Dazwischen entstehen kann.

Foto: © Zhanna Lastochka

Termine: Do., 30.4.2026, 20 Uhr (Premiere), Do., 7. + Fr., 8.5., 20 Uhr

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