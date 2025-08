Junge Talente beim Rheingau Musikfestival

Die Sommerferien sind stets die Zeit der großen Pausen in Konzert- und Opernhäusern. So sind dies die Tage vieler Open-Air Veranstaltungen und Events, die sich außerhalb der Zentren teils sehr erfolgreich etabliert haben. Zu diesen zählt sicher das längst über hessische Landesgrenzen hinaus bekannte Rheingau Musikfestival. Zum Festival, das noch bis zum 16. September läuft, geben sich große Namen der Musik- und Kunstszene die Hand.

Ein paar der bemerkenswerten Programme außerhalb der ausgetretenen Pfade seien hier herausgepickt.

Da wird am 7.8. das Trio Thibaut Garcia (Gitarre), Jordan Victoria (Geige) und Anastastia Kobekina (Cello) auf Schloss Johannisberg rare Kompositionen von Paganini, Piazzolla, Granados, Villa-Lobos und anderen vorstellen.

Wer‘s beschwingt, »bekannt und doch unerhört« (Veranstalter) erleben möchte, sollte sich noch rasch um einen der Abende (7. und 8.8.) im Gutsausschank der Domäne Rauenthal in Eltville bemühen. Dort versprechen »The Airlettes« bei Speisen und Getränken musikalische Höhenflüge aus Jazz und Swing. Ebenfalls im Schloss Johannisberg wartet am 13.8. das katalanische »Kebyart Saxophonquartett« auf mit Bearbeitungen einer Suite von Jean-Philippe Rameau, Maurice Ravels »La Valse« und der »Rhapsodie espagnole« – sowie als Gruß zu dessen 150. Geburtstag ein »Debout, Maurice!« des spanischen Komponisten Joan Pérez-Villegas.

Johann Sebastian Bach hat sich bekanntlich in seinem »Italienischen Konzert« für Cembalo (und ohne Orchester) sehr intensiv mit Kompositionen des italienischen Barocks beschäftigt, ist den Klangfarben immer wieder auf den Grund gegangen. Entstanden ist aus dieser Recherche eines seiner kunstvollsten Klanggewebe für das Cembalo. Zu erleben in der Kirche St. Aegidius in Mittelheim am 17.8. ist der junge französische Cembalist Justin Taylor, der schon mit einer CD-Veröffentlichung einer Gegenüberstellung Scarlatti/Ligeti aufmerken ließ. Mit seinem Konzert zeigt er unmittelbare Einflüsse von Domenico und Alessandro Scarlatti sowie Benedetto Marcello auf das »Italienische Konzert«.

Und: ein musikalisches Dschungel-Abenteuer erwartet (nicht nur) Kinder ab 56 Jahren am 24.8. im Schloss Johannisberg – »Tarzahn hat Karies« und ist allein im Urwald, auf der Suche nach seinem großen Bruder. Es helfen ihm bei der Suche Corni, Trombi und Tröti und eine Dschungelfee.

Ende gut, alles gut!

Bernd Havenstein / Foto: The Airlettes, © Sergey Sanin