»ASH« – das Jubiläumskonzert der Brotfabrik Frankfurt zu Gast im Musikpavillon im Palmengarten

ASH ist nicht nur eine (ziemlich tolle) nordirische Britpop-Band, sondern auch ein in Kairo geborener, in Montréal lebender Multiinstrumentalist, dessen Debüt »Self-Discovery« im vergangenen Jahr erschienen ist. Seine Fusion aus elektronischer Musik und den musikalischen Traditionen seiner ägyptischen und französischen Wurzeln begeistert das weltweite Netz – 900 Millionen Streams hat er schon! Jetzt ist er erstmals auf großer Tournee durch die USA, Europa und den Nahen Osten. In Frankfurt macht er auch Station – und gemeinsam mit ihm können wir das 20-jährige Bestehen der Brotfabrik feiern! Am 2. September 2005 eröffnete Dobet Gnahoré aus der Elfenbeinküste das Konzertprogramm dieses so wundervollen Kultur-Ortes! Wir gratulieren!

Di, 19.8., 20 Uhr, Brotfabrik, Bachmannstr. 2–4, 60488 Frankfurt am Main, 069/24790800

www.brotfabrik.de