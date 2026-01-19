»Schwärmen« für Musik … »Cresc …«, die Biennale für aktuelle Musik

… ist angesagt, wenn »Cresc …«, die Biennale für aktuelle Musik, Anfang Februar 2026 zum achten Mal in Frankfurt und Umgebung über verschiedene Bühnen gehen wird.

Das Gemeinschaftsprojekt des Ensemble Modern mit dem hr-Sinfonieorchester und der hr-Bigband hat »Schwärmen« zum Festivalthema gemacht, das sich vielfach deuten lässt. Schwärmen als von etwas begeistert sein, sich in Schwärmen bewegen wie Vögel am Himmel oder Fische im Wasser. Sich von Tönen, von Klängen umschwärmen lassen. Oder, wie bei einem Wandelkonzert am 8.2., als »Einzelgänger« in einem »Schwarm« gleichgesinnter Musikliebhaber zu treiben: Der Tenor Julian Prégardien beginnt ein musikalisches »Ausschwärmen« mit einem Liederzyklus in fünf Episoden fünf zeitgenössischer Komponist*innen im Nebbienschen Gartenhaus.

Weitere Miniaturen werden in der Katharinenkirche, im Romantik-Museum und im Museum of Modern Electronic Music zu erleben sein. Am Abend werden die einzelnen Elemente im Casals-Forum zu Kronberg zusammengeführt.

Das Festival startet am 5.2. in der Darmstädter Centralstation mit »Swarming Voices«, einem Klangparcour aus Jazz, aktueller Musik und Improvisation – rund um Kompositionen von John Hollenbeck. Mit dabei die hr-Bigband und die Trondheim Voices aus Norwegen.

Musikalische Abenteuer sind für den 6.2. im Bad Vilbeler VILCO angesagt, wenn der Dirigent Silvain Cambreling und das hr-Sinfonieorchester den »Superorganism« des amerikanischen Modernisten Conlon Nancarrow und der Komponistin Rebecca Saunders nachhorchen.

Ein weiteres Highlight wird das Ausschwärmen in die »Desert Music« von Steve Reich aus dem Jahr 1983 und eine Uraufführung der litauischen Komponistin Juste Janulyte sein: das hr-Sinfonieorchester sucht Spuren in der Minimal Music (7.2., hr-Sendesaal).

Und noch ein interessantes Experiment wird während der Dauer des Festivals (4. bis 15.2.2026) in der Frankfurter KunstKulturKirche Allerheiligen zu erleben sein, wenn künstliche Intelligenz auf »lebendigen Organismus« trifft: Töne (Ligeti, Reich, Pärt) im Zusammenspiel mit Licht und Technologie.

