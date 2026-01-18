LUSOFest 2026 – Portugiesischsprachiges Filmfest in Offenbach am Main

Unter dem Motto »Sei Wasser, mein Freund« findet vom 20. bis 25. Januar 2026 das Festival des portugiesischsprachigen Films statt.

Es zeigt Independent-Produktionen (Spielfilme, Dokumentationen und Kurzfilme) aus der Lusophonie, also dem portugiesischsprachigen Raum, der neben Portugal unter anderem Angola, Brasilien, Guinea-Bissau, die Kapverden und Mosambik umfasst. Das Festival wird zum zweiten Mal im Hafen 2, dem 57Nord und dem Digital Retro Park in Offenbach veranstaltet.

Das Motto » Sei Wasser, mein Freund «, ein Bruce Lee Zitat, legt einen Fokus auf das Element Wasser. Von kleinsten Tropfen bis zu den großen Gewässern – alles ist im Flow. Der lusophone Sprachraum hat sich über die Meere ausgebreitet und trennt gleichzeitig die portugiesischsprachigen Länder. Der Themenfokus findet sich vor allem im Langfilmprogramm im Hafen 2 wieder. Der Eröffnungsfilm »Lindo« (Do. 22.01.) portraitiert in eindrucksvollen Bildern einen zum Tierschützer gewordenen Fischer auf der Insel Principe. Der vielfach ausgezeichnet Film »Manas« (Sa., 24.01.) spielt im Amazonasgebiet und »The Anchorage of Time« (So., 25.01.) in einem Altersheim in einer von Wasser umgebenen Festung auf der Insel von Mosambik. Auch das Kurzfilmprogramm greift das Fokusthema auf.

Foto: »Lindo«, © Verleih