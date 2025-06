25. Türkisches Filmfestival Frankfurt

Eines der traditionsreichsten türkischen Filmfestivals in Europa, das türkische Filmfestival Frankfurt/M. International, feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Vom 13. bis 18. Juni 2025 wird Frankfurt nicht nur zum Treffpunkt für Filmfreunde, sondern ebenso eine Plattform für alle die sich für interkulturellen Austausch interessieren.

Mit Sondervorführungen in Städten wie Offenbach, Wiesbaden, Rödermark, Rodgau, Mühlheim am Main, Langen, Ginsheim-Gustavsburg, Michelstadt, Ober-Ramstadt und Miltenberg erreicht das Festival ein weites Publikum über die Stadtgrenzen hinaus.

Open-Air-Kinoveranstaltungen, Filmvorführungen in sozialen Einrichtungen, wie Gefängnisse, Schulen und Altenheime und diesjährig erstmals Workshops und Panels zum Thema »Kulturelle Transnationale Kinoperspektiven« ergänzen das Festivalerlebnis.

Programm und Infos: