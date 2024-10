28. Queer Filmfest in Weiterstadt

Mit dem Film »Crossing: Auf der Suche nach Tekla« von Levan Arkin, der in diesem Juli in die Kinos kam, wird das Festival am 24. Oktober offiziell im Kommunalen Kino Weiterstadt eröffnet. Bis zum 6. November werden Filme aller Genres zu sehen sein. »Wir haben wieder ein erstklassiges, vielfältiges Programm erstellt. Uns war es wichtig, alle Formen queeren Lebens und Erlebens zu zeigen«, heißt es in der Pressemitteilung. Neben den Langfilmen gibt es den Kurzfilmbrunch und die Kurzfilmnacht in Weiterstadt sowie ausgewählte Kurzfilme beider Veranstaltungen im Programmkino REX in Darmstadt.

Zudem feiert das Kommunale Kino Weiterstadt sein 50-jähriges Bestehen mit dem Klassiker »Das Gesetz der Begierde« von Pedro Almodovar. Das FrauenKulturZentrum blickt auf 30 Jahre zurück, was durch eine Kooperationsveranstaltung mit dem Debütfilm »Lesvia« am 2.11. gewürdigt wird.

Foto: Eröffnungsfilm »Crossing«