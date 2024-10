Fanfare Ciocarlia – Das Bett Frankfurt

Vor 25 Jahren, irgendwo im Nordosten Rumäniens, nahe der Grenze zu Moldawien. Da ging es los, mit der unglaublichsten Geschichte der jüngeren Blasmusik: Zece Prajini – das ist das kleine Heimatdorf einer großen Band. Im Jahr 1997 entschlossen sich hier zwölf Musiker, mit einer bis dahin nie gehörten Druckwelle aus Tuben und Hörnern und wilden Kakophonien aus Trompeten und Saxophonen die Welt zu erobern. Entfesselte Blasmusik mit aller Wucht in die Welt zu tragen – das war die Idee. Der Rest ist Geschichte: 25 Jahre im Dienste osteuropäischer Blasmusikkultur zur Verbreitung von Lebensfreude rund um den Planeten! Und nun? Anlässlich des Jubiläums ist das aktuelle Album »It Wasn’t Hard To Love You« erschienen, das die Band jetzt im Bett in Frankfurt vorstellt. Live immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis!

Mo., 21.10., 20.30 Uhr, Das Bett, Schmidtstr. 12, 60326 Frankfurt, 069/75089973

www.bett-club.de