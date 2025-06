Arabischer Feminismus – Erfolge und Scheitern

Die Stiftung Ostwestpassagen bemüht sich seit Jahren um einen interkulturellen Dialog, in dem der gegenseitige Respekt, das gegenseitige Zuhören und natürlich auch die Neugier auf eine fremde Kultur die Triebfedern sind. Das Programm, das sie zusammenstellt, basiert auf vielen Facetten. Im Café Mina in Sachsenhausen wird nun die Autorin Claudia Mende am 17. Juni ihr Buch »Wir sind anders als ihr denkt – der arabische Feminismus« vorstellen. Sie hat beim online Magazin Qantana der Deutschen Welle mit dem Schwerpunkt Nordafrika und Naher Osten gearbeitet. Die emanzipativen Frauenbewegungen in der arabischen Welt – ihre Geschichte, ihre Erfolge, ihre Kämpfe um Selbstbestimmung, Erreichtes und Niederlagen – aber auch europäische feministische Stereotypen sind Thema des Abends.

17. Juni 2025, 19.30 h, Café Mina, Dreieichstr. 45, der Eintritt ist frei