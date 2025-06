Staatstheater Wiesbaden: »Das Tagebuch der Anne Frank«

»Einmal wird dieser schreckliche Krieg doch aufhören, einmal werden wir auch wieder Menschen und nicht allein Juden sein« schrieb einst Anne Frank in ihrem Tagebuch. Sie versteckte sich mit ihrer Familie vor den Nazis in einem Hinterhaus in Amsterdam während des Zweiten Weltkriegs. In ihren Tagebüchern dokumentierte sie nicht nur den Alltag und die Herausforderungen des Versteckens, sondern reflektierte auch über ihre persönlichen Gedanken, Hoffnungen und Ängste.

Das Schauspiel des Jungen Staatstheaters, nach den Tagebuchaufzeichnungen von Anne Frank, die von Maurizia Bachnik gespielt wird, wird auf der Bühne der Wartburg gezeigt und für Zuschauer ab 14 Jahren geeignet.

Es ist eine Geschichte eines heranwachsenden Menschen von Mut, Menschlichkeit und Überleben, die auch heute noch eine tiefgreifende Resonanz hat und uns daran erinnert, die Menschlichkeit inmitten der dunkelsten Zeiten zu bewahren.

Foto: Maurizia Bachnick, © Marina Rosa Weigl

Premiere am 14. Juni, 19 Uhr, weitere Aufführungen 17., 24., 30. Juni, 10 Uhr

www.staatstheater-wiesbaden.de