B3 Festival des bewegten Bildes vom 13. bis 20. Oktober in Frankfurt

Das Festival widmet sich innovativen Trends aus Film, Kunst, Virtual Reality und Games auch in diesem Jahr. Auf dem Programm stehen Filmvorführungen, Bewegtbild-Kunst, VR-Projekte, Podiumsdiskussionen und Masterclasses für Interessierte, die sich untereinander austauschen können. Im Mittelpunkt steht traditionell das Erzählen von Geschichten durch bewegte Bilder. Und zu dem aktuellen Politik-Trend, nach dem ja eine gelungene Erzählung die Grundlage für einen Wahlerfolg liefern könnte, passt eben auch der diesjährige Fokus »Demokratie«.

Auch deswegen wird bei der Eröffnung Margarethe von Trotta für ihr Lebenswerk geehrt. Die Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin hat sich u.a. mit Filmen wie »Die bleierne Zeit«, »Rosa Luxemburg« und »Hannah Arendt« mit hochpolitischen Themen beschäftigt, aber in heftigen Kontroversen nie ihre sympathische, verbindliche Art verloren. Am Tag darauf, dem14.10., wird sie in einem moderierten Gespräch über ihr filmisches Werk sprechen.

Italien ist das diesjährige Gastland der Frankfurter Buchmesse, und B3 ehrt in Kooperation mit der Frankfurter Buchmesse/ THE ARTS+ und den Filmstudios Cinecittà posthum die Taviani Brüder, die zu den renommiertesten Regisseuren und Drehbuchautoren ihres Landes gehören. Paolo Tavianis Sohn Ermanno wird den Preis während der B3 Eröffnung entgegennehmen. Zudem sind vom 14. bis 16.10. die drei Taviani-Filme »San Michele aveva un gallo« (1975), »Padre Padrone« (1977) und der Berlinale-Gewinner »Cesare deve morire« (2012) sowie der Dokumentarfilm »La passione e l’utopia« (2015) über das Schaffen der Brüder zu sehen.

In der Italien-Retrospektive laufen auch drei Literaturverfilmungen: das neu restaurierte epische Meisterwerk »Der Leopard« (1963) von Luchino Visconti mit dem kürzlich verstorbenen Alain Delon sowie »L’amore molesto« (Regie: Mario Martone, 1995) und der in diesem Jahr erschienene und mit Golden Globes für Drehbuch (Francesco Piccolo u. Daniele Luchetti) und Hauptdarsteller (Elio Germano) prämierten Film »Confidenza«.

Der Ehrenpreis in der Kategorie Kunst geht passend zum Fokus Demokratie an den amerikanisch-italienischen Künstler Federico Solmi, der in seinen cross-medialen Kunstwerken einen barock-grotesken Blick auf die Mächtigen dieser Welt wirft. Eine Auswahl seiner Arbeiten ist von 14. bis 16.10. in der Astor Film Lounge zu sehen, darunter die Mega-Installation »The Great Farce«, die 2017 an der Außenfassade der Frankfurter Oper prangte.

Das »Forum bewegtes Bild« präsentiert ein Kunst- und VR-Programm mit ca. 40 internationalen Positionen. Kunstfilme und VR-Arbeiten gehören ebenso zum Festival-Angebot wie ein zweitägiges Konferenzprogramm.

cw / Foto: »Padre Padrone«, © RAI/Taviani Brüder