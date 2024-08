Die Moldau am Main

Die Besucher der musikalischen Fan-Meile am Mainufer unterhalb der EZB geben wieder den Saison-Auftakt des hr-Sinfonieorchesters. Eröffnet wird das diesjährige »Europa Open Air« mit Wagners pompöser Ouvertüre »Die Meistersinger von Nürnberg«. Danach zeigt die junge Mannheimer Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller mit Mozart-Arien, warum sie mit ihren gerade mal 29 Jahren auf den größten Opern-Bühnen der Welt wie zuhause ist. Smetanas berühmte »Moldau« am Main zu hören, ist schon eine Besonderheit. Wenn darin auch Prag auftaucht, so ist die Verbindung zu Frankfurt als Partnerstadt hör- und spürbar … Die »Bilder einer Ausstellung« von Modest Mussorgski runden effektvoll einen (hoffentlich regenfreien) Sommerabend an der Weseler Werft ab. Am Pult Orchesterchef Alain Altinoglu.

Zur Einstimmung geht’s ab 18 Uhr mit der hr-Bigband (Leitung Jörg Joachim Keller) und der kalifornischen Singer-Songwriterin Shelea zur »Diva«, eine Hommage an die große Aretha Franklin. Früh hingehen – das rechtzeitige Belegen von Plätzen mit Handtüchern ist uns Deutschen ja nicht fremd …

hav / Foto: © hr/Tim Wegner

Termin: 22. August, ab 20 Uhr (Jazzband ab 18 Uhr), Weseler Werft am Mainufer