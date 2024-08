Die Reihe »Secret Garden« lädt auch in diesem Jahr zum Sundowner mit elektronischer Musik und Kunst in den Garten des Liebieghauses. Unter freiem Himmel wird zu außergewöhnlichen DJ-Sets sowie Live-Performances gefeiert – am 15.8. sind Minju und Chinaski zu Gast. Am 29.8. werden DJ Phil The Gap und Tereza für die Musik sorgen. Die Kuratoren der Skulpturensammlung gewähren zudem bei Kurzführungen Einblicke in aktuelle Projekte.

Do., 15.8. und 29.8., 18 Uhr, Liebieghaus Skulpturensammlung, Schaumainkai 71, 60596 Frankfurt, 069/605098200

www.liebieghaus.de