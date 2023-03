Eine Neugier weckende Ausstellung der Kunststiftung DZ Bank

Sie macht Fotokunst ganz eigener Art und gilt als bemerkenswertes neues Talent: Nhu Xuan Hua, 1989 in Paris als Tochter einer vietnamesisch-stämmigen Familie geboren, hat sich als Mode- und Porträtfotografin international einen Namen gemacht. Sie arbeitet für Magazine wie Vogue, The Wall Street Journal, Dazed Beauty und TIME Magazine sowie für große Fashionmarken wie Dior, Kenzo und Levi‘s. Die Ausstellung NHU XUAN HUA. HUG OF A SWAN konzentriert sich auf das künstlerische Schaffen der Fotografin und unterstreicht dessen faszinierende Vielseitigkeit.

In all ihren Fotografien, Objekten und Installationen beschäftigt sie sich mit globalen Themen wie Identität, Herkunft und Familiengeschichte. Die Ausstellung NHU XUAN HUA. HUG OF A SWAN zeigt, dass Nhu Xuan Huas beauftragten Arbeiten ebenso wie ihre freien inhaltlich eng miteinander verwoben sind – trotz höchst unterschiedlicher Ausdrucksformen. Denn ihre Inspiration bezieht die Fotografin immer aus persönlichen und familiär geteilten Erinnerungen.

Das Fotografie Forum Frankfurt präsentiert die Ausstellung NHU XUAN HUA. HUG OF A SWAN in enger Zusammenarbeit mit Huis Marseille, Museum for Photography, Amsterdam (HMA). Dort war das Werk der Fotokünstlerin 2022 erstmals überhaupt in einem Museum zu sehen. Kuratiert wurde die Ausstellung von Nhu Xuan Hua zusammen mit Nanda van den Berg (Direktorin, HMA) und Désirée Kroep (Junior-Kuratorin, HMA).

10.2.–9.4.2023

Öffnungszeiten

Di.–So., 11–18 Uhr