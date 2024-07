Eingebildete Kranke im Palmengarten

Die Kammeroper Frankfurt war schon immer für Überraschungen gut. Für diesen Sommer ist ihnen ein besonderer Coup gelungen: nach vielen lakonischen, teils schrillen (und stets erheiternden) Aufführungen von Rossini- oder Mozartopern hat Spiritus Rector Rainer Pudenz die deutsche Erstaufführung einer moderneren »komischen Oper« an Land gezogen. Die Opera buffa (ja, wie aus der Zeit Rossinis gefallen!) »Sanatorio Express« des Finnen Iiro Rantala erzählt von einem »skurrilen Sanatorium, in dem ein heilender Scharlatan seine Geschäfte betreibt.«. Die Personalie dieser Groteske besteht aus Einkaufs-, Fress- und Spielsüchtigen auf der Suche nach Heilung. Zu alle dem gibt’s natürlich auch Ehedramen, die dazu beitragen, dass Heilungen eher obsolet sind. Das »Sanatorium«, durch die heutigen Medien rasch als betrügerisch entlarvt, muss schließen.

Allerdings mit einer neuen, absurden Perspektive …

Komponist Iiro Rantala ist als Jazz-Pianist und Ensemblespieler mit klassischer Ausbildung an der berühmten Sibelius-Akademie in Helsinki bekannt geworden. Seine Klavierimprovisationen über Songs von John Lennon (My working class hero) sind mittlerweile so etwas wie legendär und durchaus inspirierend wie die musikalischen Gedankenspiele eines Keith Jarrett. Als Komponist ist er auch eigener Interpret z.B. mit der Kammerphilharmonie Bremen oder der Tapiola Sinfonietta. Die Musik zum Sanatorium bedient sich fast schamlos klassischer oder barocker Stilrichtungen, macht nicht Halt vor Belcanto und musikalischem Klamauk – Rantala als der »typische« Finne, stets den versteckten Schalk im Nacken.

Wir dürfen uns freuen auf ein – ganz sicher – großes Vergnügen des «Sanatorio Express« unter dem sommerlichen Himmel des Palmengartens. Die Regie führt ein, darf ich´s so sagen?, Urgestein der Kammeroper, die lettische Sopranistin Dzuna Kalnina.

Ensemblemitglieder haben als therapeutische Ergänzung dazu Konzerte »Die fröhliche Neurose« vorbereitet. Nicht nur Hypochonder sind willkommen!

Bernd Havenstein / Foto: »Sanatorio Express«, © Rainer Pudenz

Termine: 13.7. (Premiere) sowie weitere sieben Termine im Juli, jeweils 19.30 Uhr, Palmengarten – Konzertmuschel

www.kammeroper-frankfurt.de