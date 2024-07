Die Dramatische Bühne veranstaltet ihr Freilicht-Festival bis zum 18. August im Grüneburgpark

Seit Ende Juni schon wird im Frankfurter Grüneburgpark wieder Theater gespielt. Zu sehen sind beim Freilichtfestival der Dramatischen Bühne vorwiegend Stücke aus ihrem über Jahrzehnte bewährten Repertoire. Die Truppe von Thorsten Morawietz ist seit 1998 unter freiem Himmel aktiv, zunächst am Mainufer (1998), dann im Günthersburgpark (1999) und im Ostpark (2000/01). Seit 2002 steht ihre Bühne im Grüneburgpark. Den Auftakt bestritt das Ensemble mit ihrem Stationen-Spiel »Alice im Wunderland« quer durch den Park, gefolgt von Shakespeares »Hamlet« auf der Bühne. In den Juli startet die Kompanie mit einem weiteren Stück des britischen Meisters. »Ein Sommernachtstraum« wird mit insgesamt sechs Aufführungen (1.–3.,12., 13., 18.) sogar das Stück des Monats werden, gefolgt von der Romanadaption »Das Parfum«, die vier Mal (17., 26., 28., 31.) gezeogt wird.

Bis zum 18. August läuft das Theaterfeuerwerk im Westend über 54 Tage und ebenso viele Vorstellungen, Abend für Abend. Insgesamt 16 Stücke werden gespielt, nicht nur die Klassiker wie Faust (6., 27.), Publikumslieblinge wie »Don Juan« (7., 11.) oder »Der Name der Rose« (8., 9. 10.), sondern auch typische Specials wie das Stückeamalgam »Die Nibelungen – Ritter der Kokosnuss« (24., 25.) oder das aus sämtlichen Grimm-Märchen gebaute apokalyptische Schreckstück »Hänsel und Gretel – Die Dämonenjäger« (22., 23.) – voll perverser Prinzen und blutgeiler Hexen.

Beginn ist von Sonntag bis Donnerstag um 20.15 Uhr, Freitag und Samstag um 20.45 Uhr.. Der Eintritt ist ganz den finanziellen Möglichkeiten der Besucher*innen angepasst. Das solidarische Preissystem schlägt als »Exzellenz«-Preis 20 Euro vor, gefolgt vom 15 Euro betragenden »Grad-noch-so«-Preis und dem »Kaum-was«-Preis von noch immerhin 1 Euro. Indes ist verbürgt, dass noch nie jemand abgewiesen wurde, der nicht mal das aufbringen konnte, respektive wollte. Die Preise an der Theke für Würstchen, Drinks und Lutschereien sind für alle gleich.

gt / Foto: © Uwe Dettmar

