Haze’evot ist eine Rockband und ein unabhängiges Frauenkollektiv aus Israel. Ihre Liveshows sind ein Fest der Energie, ein Schlag in die Magengrube, kündigen die Veranstalter an. 2020 ist ihr erstes Album erschienen, das sie zum großen Teil in ihrer WG in Tel Aviv erarbeitet haben: ein furioses Durch- und Miteinander aus Rock, Punk und Disco. Im Mousonturm stellen sie jetzt Stücke ihres kommenden Albums vor.

mp / Foto: © Danielle Shitrit

Fr.., 21.6., 20 Uhr, Mousonturm, Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt, 069/4058950

