Bleib Modern – Rind Rüsselsheim

Bleib Modern, das ist eine der derzeit spannendsten Darkwave-Bands. Das Berliner Quintett gehört seit Mitte der 2010er Jahren zu den prägenden Gruppen der Szene. Und gerade ist ein neues Album erschienen! Treibender Post-Punk und melancholischer Darkwave kommen hier zusammen: ein Sound, der gleichzeitig kühl, eingängig und überaus emotional ist. Live ist die Band eine echte Wucht, mit ihren druckvollen Rhythmen und schimmernden Gitarrenflächen, wie die Veranstalter ankündigen: »eine intensive Reise durch die dunkleren Farben des modernen Post-Punk.«

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Sa., 13.6., 20 Uhr, Das Rind, Mainstraße 11, 65428 Rüsselsheim am Main, 06142/81680

www.dasrind.de