Dead Finks – Kulturclub schon schön Mainz

Dead Finks, das Post-Punk-Projekt aus Berlin, melden sich mit seinem vierten Album zurück, das den typischen Mix aus hysterischem Zynismus und schriller Ernsthaftigkeit beibehält. Besonders in ihrer Heimatstadt besetzen sie eine ungewöhnliche Nische: Berlin ist heutzutage nicht gerade für gitarrenlastige Musik bekannt. Doch Dead Finks sind hartnäckig: »New Plastik Abyss« ist ein Album voller Ideen und mit einer nervösen, farbenfrohen Selbstsicherheit. Musik mit Wucht, Überzeugung und Vitalität. Dead Finks haben ihre Kanten und ihren Blick geschärft – das kann man jetzt live in Mainz erleben!