Dead Finks – Kulturclub schon schön Mainz

Dead Finks, das Post-Punk-Projekt aus Berlin, melden sich mit seinem vierten Album zurück, das den typischen Mix aus hysterischem Zynismus und schriller Ernsthaftigkeit beibehält. Besonders in ihrer Heimatstadt besetzen sie eine ungewöhnliche Nische: Berlin ist heutzutage nicht gerade für gitarrenlastige Musik bekannt. Doch Dead Finks sind hartnäckig: »New Plastik Abyss« ist ein Album voller Ideen und mit einer nervösen, farbenfrohen Selbstsicherheit. Musik mit Wucht, Überzeugung und Vitalität. Dead Finks haben ihre Kanten und ihren Blick geschärft – das kann man jetzt live in Mainz erleben!

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Di., 16.6., 20 Uhr, Kulturclub schon schön, Große Bleiche 60-62, 55116 Mainz, 06131/8929843,

www.schon-schoen.de