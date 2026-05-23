»Hazmat Modine« in der Brotfabrik Frankfurt

»Die Band Hazmat Modine bezeichnet ihre Musik als Blues. Aber als Blues, der in einer afroamerikanischen Kneipe in New Orleans zu hören ist. Wobei die Stadt wie eine Insel im Roten Meer liegen müsste. Und von Roma bewohnt sein sollte, die mit Otis Redding musiziert haben. Einflüsse aus aller Welt sind es, die Hazmats Blues einfärben. Und ihn so treibend machen, dass die Zuhörer schon nach dem ersten Ton elektrisiert sind.« So haben die »Landsberger Nachrichten« ganz richtig diese so besondere New Yorker Band beschrieben, die man jetzt in der Brotfabrik erleben kann.

Und wir lauschen fantastischen Geschichten, eingebettet in nicht weniger fantasievolle Musik, lose basiert auf Blues, Calypso, Jazz, Folk, dazu die ungewöhnliche Instrumentierung mit Tuba, Posaune, Trompete, Mundharmonika, Geige, ergänzt durch Gitarre, Banjo, Zymbal und Perkussion – und noch dazu eine charismatische Bühnenpräsenz: All das macht Hazmat Modine zu einem echten Erlebnis für Sinne und Geist.

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So., 24.5., 20 Uhr, Brotfabrik, Bachmannstr. 2-4, 60488 Frankfurt am Main, 069-24790800, www.brotfabrik.de